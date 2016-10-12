РЖД ждет увеличения перевозок на 1% в 2016 году

Президент компании считает, что сейчас подходящее время для инвестиций в инфраструктуру

РЖД ожидает прироста объемов перевозок на 1% в этом году, сказал президент компании Олег Белозеров, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!». По его словам, сейчас хорошее время для инвестиций в инфраструктуру. «Мы имеем возможность занимать, инвесторы нам верят», - отметил Белозеров.

В начале октября РЖД разместили облигации на $500 млн до 2020 г. под 3,45%. Деньги пойдут на выкуп обращающихся облигаций на $1,5 млрд с погашением в 2017 г. и на 525 млн швейцарских франков с погашением в 2018 г. По итогам 2015 г. из-за переоценки валютных займов доля рублевых заимствований в кредитном портфеле РЖД составила 54%, а целевым показателем является 60% - компания делает шаги для снижения доли валютных заимствований, говорится в материалах РЖД.

На конец июня долгосрочные обязательства РЖД по МСФО сократились на 8% год к году до 1 трлн руб., краткосрочные выросли на 3,8% до 756 млрд руб.