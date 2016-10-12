Президент «Башнефти» досрочно покинет должность

13 октября совет директоров «Башнефти» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента компании Александра Корсика, а также членов правления. О заседании и его повестке сообщила сама компания. Совет назначит нового руководителя компании, сменит правление и назначит дату внеочередного собрания акционеров.

Новым президентом «Башнефти» может быть назначен вице-президент «Роснефти» по энергетике и локализации Андрей Шишкин, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на несколько информированных источников. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил источник, знакомый с предложением «Роснефти». Шишкина предлагается назначить на пять лет, уточнил собеседник. Источник, близкий к «Роснефти», сказал РБК, что Шишкин будет совмещать обязанности главы «Башнефти» и вице-президента «Роснефти». По словам источника, близкого к «Башнефти», правление компании уходит в полном составе.

Близкий к «Роснефти» источник сказал РБК, что менять руководство надо «быстро», так как «даже в идеальных компаниях существует огромное количество рисков, связанных с периодом безвременья — смены контролирующего акционера».

Официально «Башнефть» и «Роснефть» от комментариев отказались. Руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков заявил ТАСС, что директивы о смене руководства «Башнефти» пока нет, этот вопрос решит новый состав акционеров. Он напомнил, что сделка по приватизации «Башнефти» должна быть закрыта до 14 октября, как говорится в распоряжении правительства. «Мы, соответственно, ожидаем подписание договора и проведение оплаты», - цитирует его «Прайм».

Источник ТАСС заявил, что «Роснефть» планирует сегодня закрыть сделку по приобретению 50,08% акций «Башнефти». «Они ("Роснефть") вчера должны были подписать договор, сегодня перечислить деньги и закрыть сделку», - сказал он.

«Роснефть» покупает контрольный пакет «Башнефти» в рамках приватизации, сделка по покупке-продаже должна быть подписана на этой неделе. 6 октября правительство опубликовало директиву для «Роснефти» по участию в приватизации «Башнефти», в которой ограничило максимальное предложение «Роснефти» за госпакет (50,0755%) «Башнефти» суммой примерно в 330 млрд руб.

В прошлую пятницу сотрудники «Башнефти» получили письмо президента компании Александра Корсика, рассказали «Ведомостям» два работника госкомпании. «Уходящая неделя, переполненная публикациями о перспективах приватизации компании, выдалась эмоционально непростой. Хорошо понимаю ваши чувства и переживания, - говорилось в обращении. - Повторю то, что говорил не раз: нашу команду всегда отличала способность работать и добиваться высоких результатов в самых непростых внешних условиях».

Корсик повторил, что приватизация - вопрос основного акционера компании, и попросил коллег сосредоточиться на работе: «Повлиять на этот процесс [приватизацию] мы не можем. На что мы точно можем и должны влиять при любых обстоятельствах - это работа компании. Наши планы и задачи остаются неизменными. Давайте, как обычно, сосредоточимся на их выполнении. Кстати, нам за это платят деньги». В понедельник Корсик отказался от комментариев.