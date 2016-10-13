«Нефрит-керамика» оштрафована на 100 000 рублей

Тосненское ОАО «Нефрит-керамика» (НК) незаконно использовало дизайн плитки ООО «Керама марацци» (КМ), решило в апреле УФАС по Ленобласти. Ведомство оштрафовало компанию на 100 000 руб. и запретило производить и продавать плитку «Кензо 2» (повторяет дизайн «Луиза») без разрешения КМ. Нарушение предполагает штраф от 1 до 15% от оборота, минимальный штраф – 100 000 руб. Специалисты рассчитали штраф, исходя из оборота плитки «Кензо 2», говорил представитель УФАС.

Решение оспаривают обе компании, следует из базы Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

КМ требует увеличить штраф. Он должен рассчитываться со всего оборота компании и может составить миллионы рублей, объясняет Алексей Панич, партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills (представляет КМ). КМ считает ограничительный подход, примененный УФАС, нарушающим права добросовестных участников рынка, незначительный штраф (в процентах от стоимости контрафактной плитки) позволяет недобросовестным участникам рынка намеренно совершать нарушения: вместо того чтобы разрабатывать свой дизайн, компании могут незаконно копировать чужой и включать возможный штраф в себестоимость, говорит юрист. Выручка НК в 2015 г. составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль – 50 млн руб., за II квартал 2016 г. – 818,8 млн руб. и 1,5 млн руб. соответственно., по данным «СПАРК-Интерфакса».

Иск НК суд принял к производству 11 октября, следует из его базы. Получить комментарии компании вчера не удалось. УФАС превысило свою компетенцию: у КМ нет патента на промышленный образец, а споры, связанные с нарушением интеллектуальных прав, рассматриваются судом, говорил представитель НК на заседании УФАС весной.

В августе 2015 г. ФАС смягчила методику расчета оборотных штрафов. Ведомство может принять во внимание финансовое состояние компании-нарушителя, степень тяжести совершенного нарушения и ограничиться минимальным оборотным штрафом, который, как правило, и составляет 100 000 руб., говорит Екатерина Ильина, старший юрист адвокатского бюро А2. В данном случае величина штрафа может быть пересмотрена, шансы КМ можно оценить как достаточно весомые, уточняет она.