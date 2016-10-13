«Газпром» теряет экспортные доходы

Доходы от экспорта российского газа в январе – сентябре упали на 31,6% к такому же периоду прошлого года до $21,4 млрд. Такие данные содержатся в оценке платежного баланса страны Центробанком за девять месяцев. В III квартале поступления составили $6,5 млрд против $9,4 млрд годом ранее. Падение произошло из-за снижения стоимости газа, пояснил представитель Минэнерго.

Исключительное право экспорта трубопроводного газа принадлежит «Газпрому». Цены в долгосрочных экспортных контрактах компании снижаются вслед за ценой на нефть с лагом в 6–9 месяцев. В начале года цена на нефть упала до многолетних минимумов, что не могло не отразиться на показателях компании, комментировал итоги I квартала начальник финансово-экономического департамента концерна Александр Иванников. Средняя цена нефти марки Brent в I квартале составила $34 за баррель, потеряв в сравнении с таким же периодом 2015 г. 37% в долларовом выражении и 24% в рублях.

Физические объемы экспорта «Газпром» наращивает и обещает рекордные показатели по итогам года. В январе – сентябре экспорт в дальнее зарубежье увеличился на 10,7 млрд куб. м к аналогичному периоду прошлого года, сообщала пресс-служба компании. Абсолютных цифр за январь – сентябрь компания не раскрывала.

Минэкономразвития ориентируется на данные Росстата, за сентябрь статистика еще не поступила, поэтому оценки не проводились, сообщил представитель министерства. Экспорт газа в январе – августе 2016 г., по данным Росстата, вырос на 5,1% и составил 123,4 млрд куб. м за счет увеличения экспорта в дальнее зарубежье. Доля экспорта в январе – августе 2016 г. в общем объеме добычи газа увеличилась и составила 31,1% (29,3% – в январе – августе 2015 г.). В страны дальнего зарубежья экспорт газа увеличился на 10,8% до 102,2 млрд куб. м. Основная причина – высокая конкурентоспособность газа относительно альтернативных видов топлива в структуре выработки электроэнергии в Европе. В страны СНГ экспорт газа снизился на 16%, в том числе из-за того, что Украина по-прежнему не закупает российский газ.

Рост спроса носит локальный характер и является следствием низких цен и гибкости, которую показал «Газпром», полагает заместитель гендиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «По цене российский газ в этом году, пожалуй, один из самых конкурентоспособных в Европе», – говорит он. Но в следующем году средняя цена в Европе может вырасти до $200 за 1000 куб. м, ожидает эксперт, и это скажется на спросе». После 2022 г., когда у «Газпрома» закончатся некоторые долгосрочные контракты в Европе, ему придется менять маркетинговую политику. Из-за изменения законодательства в Евросоюзе крупных национальных агрегаторов уже не будет, и концерну придется договариваться со множеством мелких потребителей.

Пока у «Газпрома» неограниченный потенциал демпинга на европейском рынке, считает Белогорьев. Основные конкуренты – Норвегия и Алжир не могут наращивать добычу, для Катара интереснее азиатский рынок, американский СПГ пока слишком дорог, для каспийского газа еще нет мощностей по транспортировке и много геополитических вопросов, отмечает Белогорьев.

Влияние низких цен на нефть уже в первом полугодии проявилось в полной мере, отмечает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Во II квартале 2015 г. средняя цена газа для Европы была $251 за 1000 куб. м, а во II квартале нынешнего – уже $173 за 1000 куб. м, указывает он, разница как раз в 31%. Нефть выросла, но средняя цена газа по году будет достаточно слабой, восстанавливаться она будет уже в 2017 г., оценивает эксперт. Если нефть останется на уровне $40–50 за баррель, показатели у «Газпрома» несколько улучшатся, но инвесторы от него уже ничего не ждут. «Стоимость компании до абсурда низкая – $50 млрд, при этом она включает стоимость «Газпром нефти», – пессимистичен Вахрамеев. Компания получает прибыль, но почти вся она уходит на капзатраты, указывает он.

Снижение экспортных доходов может привести к сложностям с реализацией инвестпрограммы «Газпрома» в следующем году, полагает Белогорьев. «По газопроводу «Сила Сибири», мне кажется, уже есть отставание от графика, компания передвигает инвестиции на более поздний период, а с деньгами становится хуже», – говорит он. Утвержденная на 2016 г. инвестпрограмма «Газпрома» – 842 млрд руб.

Представитель «Газпрома» не ответил на запрос.