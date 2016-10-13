«Русская платина» снизила затраты на никелевый проект

«Русская платина» пересчитала необходимые инвестиции для развития таймырских проектов (месторождений «Норильск-1» и Черногорское), рассказал владелец компании Муса Бажаев в кулуарах инвестфорума ВТБ «Россия зовет». Теперь компании нужно от $800 млн до $1,2 млрд на развитие месторождений, хотя еще в конце сентября компания говорила о $1,3–1,5 млрд. Окончательный размер инвестиций и необходимого банковского финансирования будет понятен после того, как компания представит окончательный проект в середине 2017 г., сказал Бажаев. Удешевление проекта бизнесмен объяснил тем, что «упал курс рубля, оборудование стало дешевле, многие процессы стали дешевле». Какова доля валютных расходов в структуре затрат на разработку, представитель «Русской платины» не уточнил. Добывать на месторождениях компания планировала 7000–9000 т никеля, 13 000–16 000 т меди, 192 900 унций платины, до 417 950 унций палладия и 16 075 унций золота в год. Для сравнения: «Норникель» в 2015 г. произвел 285 000 т никеля.

«Русская платина» Производитель платины

Владелец – Муса Бажаев.

Финансовые показатели не раскрываются.

Производство (2015 г.) – 91 200 унций платины.

Переговоры о финансировании проекта «Русская платина» в прошлом году вела с ВЭБом. Предполагалось, что банк может войти в капитал проекта. Однако из-за смены руководства ВЭБа вопрос о финансировании остался нерешенным. В конце сентября стало известно, что компания начала переговоры о кредите со Сбербанком (более $1 млрд). Теперь, по словам Бажаева, круг банков еще расширился: переговоры ведутся и с «ВТБ капиталом», и с китайскими банками, а также с РФПИ и его ближневосточными партнерами. Последнее подтверждает источник, близкий к РФПИ. Фонд изучает возможность участия в проекте, говорит он. Какую сумму фонд готов предоставить и на каких условиях, собеседник не сказал. Представитель РФПИ комментировать это отказался. Представитель «ВТБ капитала» сказал, что не комментирует клиентскую информацию. Бажаев отметил, что рассчитывает привлечь финансирование «на 10 и более лет».

«Русской платине» нужно занимать в валюте, так как цены на металлы привязаны к котировкам на Лондонской бирже, считает аналитик «Велес капитала» Артур Навроцкий. По его словам, для непубличной компании привлечь финансирование в валюте на столь долгий срок может стоить очень дорого (дороже ставки ЦБ + 6–7%), скорее всего потребуется заложить часть акций или предложить участие в капитале.

По условиям лицензии добыча на Черногорском месторождении должна была начаться в 2017 г. Срок начала добычи на «Норильск-1» – 2023 год. Из-за задержек с финансированием «Русской платине» придется уточнять срок запуска Черногорского месторождения, признает Бажаев. Но пока в Роснедра компания документы не подавала, отмечает бизнесмен.