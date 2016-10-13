Арбитражный суд отказался ограничить Владимиру Кехману выезд за границу

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 13 октября отказал в удовлетворении ходатайства об ограничении выезда за границу Владимира Кехмана, признанного банкротом. Ходатайство в начале августа подал финансовый управляющий Михаил Бологов. Кехман - основатель группы JFC, худрук Михайловского театра и гендиректор Новосибирского театра оперы и балета.

После подачи ходатайства Кехман допустил финансового управляющего к осмотру имущества, передал икону в конкурсную массу, а также отдал документы о переходе прав на его квартиру к Сергею Рукину, сообщил в суде представитель Бологова.

Тем не менее финансовый управляющий настаивал на введении запрета на выезд, поскольку опасается, что после отклонения ходатайства Кехман перестанет сотрудничать с ним.

Кроме того, Кехман недавно женился, сообщил представитель Бологова. По его словам, финансовый управляющий намерен выяснить, какие подарки молодожены получили на свадьбу и можно ли их реализовать, чтобы расплатиться с кредиторами. Необходимо также выяснить, за чей счет проводилась свадьба, поддержал его представитель Сбербанка.

Кехман вовремя исполняет свои обязанности должника, заверил его представитель. Он передал судье письмо Михайловского театра с просьбой не ограничивать выезд Кехману, так как его должность художественного руководителя предполагает представление театра за границей. В планах театра - гастроли в Лос-Анджелесе, на которых важно присутствие Кехмана: это поднимет престиж театра, сказал его представитель. По его словам, в 2017 г. театр планирует переговоры о новых гастролях.

Сбербанк инициировал дело о личном банкротстве Кехмана в октябре 2015 г. 28 июля суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

В реестр кредиторов Кехмана включены долги более чем на 9 млрд руб., крупнейшими кредиторами являются Сбербанк (4,3 млрд руб.), Промсвязьбанк (1,7 млрд руб.), ООО «Аквамарин» (1,4 млрд руб.), ООО «Пулковская торговая компания» (904 млн руб.) и др.

В своем плане реструктуризации долгов Кехман указал в качестве единственного недвижимого имущества квартиру в Пушкине площадью 266,8 кв. м. Как движимое имущество он указал запонки за 260 000 руб. и икону св. Николая Чудотворца (425 000 руб.). Также Кехману принадлежат права требования на 127 млн руб. в рамках банкротства трех компаний группы JFC. Средний доход Кехмана - около 1,3 млн руб. в месяц, это зарплата в Михайловском театре и в новосибирском театре НОВАТ (Новосибирский академический театр оперы и балета), говорил на заседании суда юрист Кехмана.

Кехман был признан банкротом Высоким судом правосудия Англии, в связи с чем допускается наличие у него имущества в Англии, которое может стать причиной выезда, отмечал Бологов.