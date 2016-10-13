Россия побила рекорд 2008 года по сбору зерновых

На 13 октября в России собрано 115 млн т зерна, согласно оперативным данным Минсельхоза. Но итоговый вес собранного урожая измеряется в весе после доработки, объясняет представитель министерства. Для оперативной оценки веса после доработки, по его словам, используется понижающий коэффициент 5,5% – средний показатель за последние пять лет. Получается, в весе после доработки уже собрано 108,7 млн т с обработанных 92,7% площадей под посевами. До сих пор рекордным считался 2008 год – тогда урожай составил 108,2 млн т (см. график).

В этом году Минсельхоз ожидает собрать около 116 млн т зерна. Прогнозы аналитиков выше: оценка «Совэкона» – 119 млн т, «Русагротранса» – 118,2 млн т; прогноз минсельхоза США (USDA) – 111,5 млн т, однако он не учитывает данных по Крыму (1,4 млн т) и некоторых зернобобовых (горох, гречиха и др., около 4 млн т). Большая часть урожая собрана, осталась кукуруза, поэтому отметка в 118 млн т в весе после доработки будет достигнута, уточняет заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), напротив, понизил прогноз урожая на 500 000 т до 117,5 млн т, рассказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. В Центральной России и Черноземье в последние несколько недель площадь убранных площадей не менялась, замечает Рылько, высока вероятность, что большая их часть так и не была убрана в связи с дождями. Кроме того, по его словам, есть проблема и с сибирским зерном, где высокая доля засоренности. Поэтому, возможно, для региона придется повысить коэффициент рефакции на 1–2 процентных пункта, следовательно, уменьшится и фактический урожай в регионе, добавляет эксперт.

Рекордный урожай продолжает давить на внутренние цены, напоминает председатель сельскохозяйственного кооператива «Знамя Ленина» Юрий Хараман. За последний месяц цена за тонну пшеницы 4-го класса упала с 9500 до 8500 руб., отмечает он. В течение трех недель сентября Россия не поставляла пшеницу в Египет из-за ограничения этой страной содержания спорыньи до 0%. Египет – один из крупнейших импортеров, отмечает он. В конце сентября Египет это требование отменил, и российское зерно победило в двух тендерах на поставку в эту страну суммарно около 500 000 т пшеницы.

Хотя в октябрьском отчете USDA оставило без изменений прогноз экспорта пшеницы для России на текущий 2016/17 сельхозгод (длится с июля по июнь) в 30 млн т, а значит, Россия может стать по итогам сезона крупнейшим экспортером этой культуры на мировом рынке. По прогнозу российского Минсельхоза, всего может быть отгружено за границу до 40 млн т зерновых.

Правда, усиления спроса со стороны российских экспортеров не ощущается, уверяет Хараман: они распродают ранее закупленные партии. При укрепившемся рубле экспортировать невыгодно – маржа близка к нулю, говорит представитель одного из крупнейших российских экспортеров; сейчас его компания исполняет уже заключенные контракты. «Рынок стоит», – описывает ситуацию собеседник «Ведомостей». Производители не хотят продавать по такой низкой цене, а для экспортеров она слишком высока, сетует он.

По итогам июля–сентября экспорт все еще меньше уровня прошлого года на 5,3% – 10,45 млн т, подсчитал «Ведомостям» Павенский. Схожие данные у «Совэкона» – 10,5 млн т, это практически уровень прошлого года. Тем не менее аналитики не снижают прогнозов по экспорту: темпы экспорта будут высокими во второй половине сезона, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов.