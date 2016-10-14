За 19 лет Россия может увеличить добычу нефти на 4% до 555 млн т

Россия может нарастить производство нефти до 555 млн т в год, считают авторы проекта Энергостратегии до 2035 г. Но не исключают, что добыча будет ниже нынешней

Добыча нефти в России может снизиться к 2035 г. на 8%, газа – вырасти на 20%. Такой прогноз содержится в консервативном сценарии проекта Энергетической стратегии на период до 2035 г., опубликованного Минэнерго. Документ в редакции от 7 октября несколько отличается от предыдущих вариантов. Минэнерго собирало замечания и предложения к нему до 11 октября. Какие предложения поступили, представитель Минэнерго не ответил. Минэкономразвития (МЭР) направило свои замечания в Минэнерго, сообщил представитель МЭР, но тоже не раскрыл их содержания. По плану правительство рассмотрит проект 27 октября.

Энергостратегию до 2035 г. планировалось принять еще в 2014 г., но из-за санкций и падения цен на нефть прогноз потребовал пересмотра. Сейчас период реализации стратегии разделен на два этапа: первый – ориентировочно до 2020 г. с возможной пролонгацией до 2022 г., второй – с 2021 по 2035 г. На первом российскому ТЭК предстоит как можно быстрее справиться с торможением развития из-за кризиса, на втором – стать отраслью нового поколения.

Нефтяникам предстоит поддерживать стабильную добычу нефти и газового конденсата на уровне 550–560 млн т, увеличить долю трудноизвлекаемых ресурсов с нынешних 8 до 17%, нарастить более чем вдвое поставки нефти и нефтепродуктов на рынки АТР. В нефтяной отрасли в консервативном сценарии на весь период сохраняется система «большого налогового маневра», в оптимистическом – с 2018 г. начинает работать новая система налогообложения, основанная на налоге на добавленный доход. В обоих сценариях заложена цена на нефть до 2020 г. в пределах $50–65/барр. (в долларах 2014 г.) с ростом к 2035 г. до $95–105/барр. В предыдущих редакциях проекта добыча нефти прогнозировалась стабильной до 2035 г. на уровне 525 млн т, допускалось ее увеличение при хорошей конъюнктуре, консервативный сценарий предполагал падение до 476 млн т. Для газовой отрасли по консервативному сценарию добыча могла увеличиться к 2035 г. до 821 млрд куб. м. Теперь рост производства энергоресурсов с 2030 г. почти прекратится (см. инфографику), ТЭК будет повышать эффективность.

Сохранение действующей налоговой системы в консервативном сценарии концептуально неверно, полагает заместитель гендиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Тогда снижение добычи нефти должно быть заметнее – до 311 млн т, считает он. Газовой отрасли предстоит нарастить добычу до 40%, увеличить производство СПГ в 3–6 раз и в 5–9 раз – поставки на рынок АТР. На первом этапе проект предполагает сохранение статус-кво для внутреннего рынка. После 2020 г. возможна его полная либерализация, а также доступ независимых поставщиков к экспорту трубопроводного газа. Сейчас такое право есть только у «Газпрома». На втором этапе предусматривается переход от регулирования оптовых цен на газ к рыночным механизмам ценообразования и регулированию тарифов на транспортировку по магистральным газопроводам. Для рынка газа так и не появилось целевой модели, указывает Белогорьев.

И у нефтяной, и тем более у газовой отрасли есть ресурсы для наращивания добычи, говорит директор Small Letters Виталий Крюков. Но непредсказуемых факторов слишком много: как долго продержится договоренность ОПЕК об ограничении добычи и санкции по шельфовым проектам, ограничения по привлечению финансирования и иностранных инвестиций, какой будет налоговая система, перечисляет эксперт.

Представители нефтяных компаний и «Газпрома» не ответили на запросы «Ведомостей».