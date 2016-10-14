Polyus Gold не может увеличивать долговую нагрузку

Если отношение чистого долга компании к EBITDA будет больше 3,5, это ограничит компанию в новых заимствованиях

Отношение чистого долга Polyus Gold (владеет 61,37% золотодобывающего «Полюса») к EBITDA компании не должно превышать 3,5, следует из проспекта к евробондам на $500–700 млн, которые Polyus Gold планирует выпустить в этом году. В минувший четверг Polyus Gold начала роуд-шоу долларовых бондов, рассказали «Ведомостям» два банкира. Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон готовящегося размещения, говорил, что размер займа будет зависеть от оптимального соотношения процентной ставки и срока заимствования.

В проспекте к бондам уточняется: если долговая нагрузка Polyus Gold превысит 3,5 EBITDA, дефолта по займу не будет, компания будет лишь ограничена в дальнейшем увеличении долга. Условия дефолта – неисполнение платежей по купонам, нарушение этого приведет к кросс-дефолту по другим заимствованиям, уточняется в проспекте. Но вариант, при котором компания пробьет установленный ковенант по долговой нагрузке, маловероятен, считает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Сейчас чистый долг Polyus Gold – $2,9 млрд (общий – $4,8 млрд), а долговая нагрузка меньше 2,5 EBITDA (на конец июля 2016 г.).

Polyus Gold Головная компания «Полюса»

Акционеры – Саид Керимов (100%).

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – $1,1 млрд.

Чистая прибыль – $494 млрд.

Для того чтобы Polyus Gold подпала под установленное ковенантами ограничение, чистый долг должен вырасти минимум на $1,4 млрд, произойти это может, если компания выплатит своим акционерам (Sacturino и Wandle Holdings Саида Керимова) большие дивиденды, считает Ализаровская. «Полюс» может генерировать стабильный свободный денежный поток – цены на золото, даже скорректировавшиеся сейчас, на достаточно высоком уровне ($1256 за унцию), намного превышают денежные издержки предприятия.

Polyus Gold, как и подконтрольный ей «Полюс», уже ограничена рядом ковенантов, следует из проспекта: компаниям нельзя продавать более 10% своих активов без предварительного согласования с кредиторами. Это ограничение относится к наиболее значимым дочерним компаниям Polyus Gold, отмечается в проспекте, но к каким – не уточняется. Кроме того, Polyus Gold без согласия банков нельзя перераспределять непрофильные активы между дочерними предприятиями.

Финансовое состояние Polyus Gold напрямую зависит от цен на золото, кроме того, Polyus Gold и ее подконтрольные структуры получили большие займы на серию обратных выкупов, банки просто хотят подстраховаться, что у компании хватит операционного потока на обслуживание и погашение займов, считает долговой аналитик «Велес капитала» Артур Навроцкий.

Представитель «Полюса» от комментариев отказался.