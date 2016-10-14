Пивовары не хотят повторно использовать свои бутылки

Отказ от повторного использования одновременно с отсрочкой введения сборов разрушит отрасль, промзоны будут завалены битым стеклом, предупреждает гендиректор компании по сбору и первичной переработке отходов

Но и сборы с них просят не брать

Не откладывать введение утилизационных сборов с производителей (см. врез) просят малые предприятия, занятые утилизацией отходов, в письме Дмитрию Медведеву («Ведомости» ознакомились с текстом, подлинность подтвердил один из подписантов). Вопрос об этом будет подниматься на предстоящем Консультационном совете по иностранным инвестициям (КСИИ), следует из их письма.

Вопрос обсуждался на предварительных слушаниях КСИИ, общее мнение – вводить сбор на 2016 г. будет несвоевременно, в том числе ввиду непростой макроэкономической ситуации, говорит представитель «Балтики». Heineken не входит в КСИИ, но считает правильным отложить введение сбора.

В тестовом режиме можно было до 1 апреля 2016 г. подать декларацию, сколько выпущено или ввезено товаров и упаковки. Обнулить нормативы – регулярное предложение КСИИ. В 2015 г. участники КСИИ просили обнулить ставки на некоторые товары до 2019 г.

Рынок пока не может посчитать обязательства по утилизации упаковки готовых товаров – в 2016 г. у многих не получилось даже подать декларацию, они не смогли обнаружить себя в регулировании, говорит исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская: приступить к обязанностям они смогут только после изменения законодательства.

Собрать и заплатить Производители и импортеры с III квартала 2015 г. должны или утилизировать долю отходов от товаров и упаковки (для стеклянных бутылок в 2016 г. это 10%, в 2017 г. – 15%), или платить сбор (для бутылок это 2564 руб. за 1 т). На 2015 г. установлены нулевые нормативы утилизации. Впервые бизнес заплатит сбор в 2017 г. за 2016 г.

Российские пивовары выводят из обращения бутылки, которые можно использовать повторно, жалуются авторы письма. На этих производителей приходится 30% рынка, комментирует гендиректор компании по сбору и первичной переработке отходов. Система малых предприятий собирает около 500 млн бутылок в год, сказано в письме, это 167 000 т, или 2530 железнодорожных вагонов. Данные 5–7-летней давности, комментирует участник рынка: компании начали сокращать количество бутылок, которые можно использовать повторно, и сбор сократился до 300 млн бутылок, а с 2017 г. «Балтика» и Heineken полностью откажутся от повторного использования бутылок.

Отказ от повторного использования одновременно с отсрочкой введения сборов разрушит отрасль, промзоны будут завалены битым стеклом, предупреждает гендиректор компании по сбору и первичной переработке отходов.

«Балтика» была лидером по сбору оборотной тары, говорит представитель компании, но теперь бутылок для повторного использования собирается настолько мало (в 2004 г. возвращалось 48% от вторичных продаж, в 2015 г. – около 18%), что это уже невыгодно, объясняет он. Heineken полностью отказалась от повторного использования бутылок – невозможно обеспечить стабильные сборы, объясняет представитель компании.

Взамен тяжелой оборотной бутылки «Балтика» переходит на облегченную, это, по словам представителя компании, снизит отходы стекломассы. Осколки тоже будут перерабатываться, настаивает он, в 2015 г. «Балтика» отправила более 27 000 т стеклобоя на переработку.

Сейчас собирать стеклобой невыгодно: если бутылку можно сдать примерно за 1 руб., то 1 кг битого стекла – только за 10–20 коп., говорит председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский. К тому же стекольные отходы сложно сортировать, это травмоопасный процесс.

Когда будет введен сбор, компании окажутся заинтересованы в переработке, тогда цены на стеклобой могут вырасти, а переработка – увеличится, заключает Бобровский.