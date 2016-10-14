«Газпром» может избежать миллиардных штрафов от ЕС – WSJ

Через год после начала активных поисков компромисса «Газпром» и Еврокомиссия близки к соглашению

«Газпром» и Европейская комиссия намерены к концу октября договориться об условиях соглашения для разрешения претензий антимонопольных органов в ограничении конкуренции, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По утверждению ЕК, это происходило в восьми восточноевропейских странах, где «Газпром» является доминирующим поставщиком, – в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Чехии и Эстонии.

Окончательные условия соглашения планируется выработать на встрече в конце октября с участием представителей «Газпрома», российского правительства и Евроокомиссии, говорит один из источников WSJ. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, соглашение позволит газовой компании избежать штрафов в обмен на изменение некоторых принципов ее деятельности; это прежде всего касается привязки цен на газ к ценам на нефть. «Газпром» может согласиться на то, чтобы разорвать эту связь. Хотя нефть сильно подешевела в последние два года, что ударило по выручке компании, в будущем цены могут вырасти и увеличить расходы покупателей.

По правилам ЕС, штраф за нарушение налогового законодательства теоретически мог бы составить 10% годовой выручки. В 2015 г. она составила 6,07 трлн руб ($100,2 млрд); в 2013 г., до девальвации и когда уже в целом были сформулированы претензии ЕК, она превышала $150 млрд. Окончательная договоренность может и не быть достигнута, итоговые детали соглашения пока не одобрены, предупреждают источники WSJ.

Предварительное расследование ЕК начала в сентябре 2011 г., а через год, в августе 2012 г., ему был придан статус официального. Претензии «Газпрому» предъявлялись по трем пунктам: он якобы препятствовал свободному потоку газа через территорию государств-членов, не давая им разрешения на его реэкспорт; мог препятствовать диверсификации поставок; и устанавливал несправедливые цены для покупателей, привязывая цену на газ к цене нефти.

Официальное уведомление о претензиях ЕК направила российской компании в апреле 2015 г. Они в целом были готовы еще в конце 2013 г., но европейский регулятор отложил их предъявление, опасаясь вызвать еще более враждебную реакцию России на фоне разраставшегося украинского конфликта. Новое руководство комиссариата по антимонопольной политике, пришедшее в конце 2014 г., активизировало процесс.

«Газпром» всегда отвергал претензии ЕК, но после предъявления официальных обвинений в 2015 г. активно начал переговоры об урегулировании, ему помогало и Министерство энергетики России. Год назад стороны стали обсуждать условия компромисса. Тем более что ситуация на европейском рынке изменилась и некоторые претензии потеряли свою остроту. Так, концерн еще в 2014 г. дал понять, что может пойти на уступки в вопросе о пункте назначения поставок, который не позволял европейским странам перепродавать его газ. Впоследствии Польша и Словакия начали реверсные поставки российского газа на Украину.

Но отвязывать газовые цены от нефтяных «Газпром» долго не хотел, хотя ЕК призывала его перейти на новые принципы, устанавливая цены на открытом рынке.

Некоторые условия соглашения еще обсуждаются, отмечает WSJ. Например, ЕК выразила готовность разрешить «Газпрому» устанавливать для покупателей разные цены в случаях, когда они хотят экспортировать газ в другую страну. Сейчас стороны обсуждают, как рассчитывать такие цены.

Если договоренность будет достигнута, ЕК представит ее на рассмотрение правительствам стран, в которых, по ее мнению, нарушались условия конкуренции.