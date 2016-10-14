«Пулково» не работал больше часа из-за ложного минирования

Около 16.00 в пятницу в дежурную часть транспортной полиции поступил анонимный звонок о минировании пассажирского терминала «Пулково», сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО. На место прибыли сотрудники транспортной полиции, включая взрывотехников и кинологов со служебными собаками. Пассажиров и работников терминала эвакуировали.

Было проведено обследование аэровокзального комплекса, привокзальной площади, гостиницы и паркинга, в связи с чем работа «Пулково» была временно ограничена, говорит представитель транспортной полиции. По ее данным, проверка продлилась до 17.30, опасных предметов не было обнаружено. Сейчас полиция проводит проверку по факту ложного сообщения об угрозе минирования, личность звонившего уже установлена, говорит представитель полиции.

Представитель ВВСС (оператор аэропорта «Пулково») сообщил, что из-за происшествия было задержано более 10 рейсов, прилетевшие пассажиры оставались в самолетах до окончания проверки, после окончания проверки аэропорт работает в штатном режиме. По данным онлайн-табло аэропорта, на 18:00 были задержаны рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», Alitalia, Lufthansa, «Саравиа», «Ижавиа» в Москву, Саратов, Ижевск и др. Косвенные убытки у аэропорта и авиакомпаний, конечно, есть, но по предыдущему опыту все стараются входить в положение и взаимных претензий не выставляют, говорит представитель ВВСС.

Персонал и пассажиров аэропорта в этом году уже эвакуировали по аналогичному поводу 7 сентября. Тогда полиция также работала в аэропорту около часа. 8 сентября звонивший был установлен - им оказался психически больной петербуржец, который был госпитализирован. В 2014 г. аэропорт эвакуировался четыре раза.

Аналитик «Атона» Михаил Ганелин считает, что происшедшее вряд ли может серьезно отразиться на бизнесе авиакомпаний, которые были вынуждены задержать свои рейсы. «Задержки случаются часто, они к этому привыкли», - говорит эксперт.