«Роснефть», Trafigura и UCP покупают НПЗ в Индии за $13 млрд

Индийские миллиардеры братья Руйя согласились продать по 49% акций нефтеперерабатывающей Essar Oil российской «Роснефти» и консорциуму из трейдера Trafigura и группы Ильи Щербовича UCP, говорится в сообщении «Роснефти», Trafigura и Essar. 2% Essar Oil останется у Essar Group. Сумма сделки – $10,9 млрд, еще $2 млрд инвесторы заплатят за глубоководный порт в городе Вадинар и прилегающую инфраструктуру. Сделка может быть закрыта после всех согласований в I квартале 2017 г., отмечается в сообщении Essar.

Но цена приобретения 49% Essar Oil для «Роснефти» будет около $3,5 млрд, отмечает представитель компании. Эту сумму «Роснефть» заплатит, исходя из фактического значения чистого долга и чистого оборотного капитала в момент закрытия сделки. Общий долг Essar Oil – $4,7 млрд, пишет Reuters.

«Роснефть» имеет возможность использовать для оплаты сделки как свои, так и заемные средства, уточнил представитель. Деньги у «Роснефти» есть, на 30 июня на счетах компании было $22 млрд. За «Башнефть» компания заплатила 329,7 млрд руб. (около $5,2 млрд по текущему курсу). К тому же в ближайшем будущем Essar Oil начнет выплачивать дивиденды, говорит представитель «Роснефти».

ВТБ поможет Ключевым условием сделки по продаже Essar Oil стала реструктуризация долга материнской Essar Energy – ВТБ предоставит финансирование компании на $3,9 млрд, отмечается в сообщении банка. ВТБ же и выступил консультантом по продаже Essаr Oil, банк предложил участие Trafigura в сделке. Финансировать самих покупателей банк не будет, сообщил предправления ВТБ Андрей Костин (цитата по Reuters).

Trafigura – давний и крупный партнер «Роснефти». Представитель «Роснефти» рассказал, что в сделку по покупке Essar Oil трейдера пригласил ВТБ, консультировавший Essar Group. Представитель Trafigura не ответил на вопросы «Ведомостей». «Индийский рынок растет, Essar Oil демонстрирует сильные экономические результаты, мы рассчитываем на хороший возврат на капитал в результате этой инвестиции», – отметил представитель UCP. По его словам, эффективная доля UCP в Essar Oil будет 24%. «Роснефть» привлекла к покупке партнеров, чтобы ее пакет был меньше 50% – тогда Essar Oil не попадает под санкции США, писал «Коммерсантъ». Если США сочтут Essar Oil хорошим активом, никто не помешает стране наложить санкции непосредственно на нее, считает сотрудник банка, работающего с «Роснефтью».

Essar Oil владеет НПЗ Vadinar в индийском штате Гужарат. Мощность переработки НПЗ – 400 000 барр. нефти в день (около 20 млн т в год). Российская компания обязалась поставлять Essar Oil 200 000 барр. нефти в день в течение 10 лет, это позволит реализовать на рынке Индии порядка 100 млн т нефти, уверен министр энергетики Александр Новак (цитата по «России 24»). «Роснефть» видит от сделки синергию: станет возможна переработка тяжелой нефти из Венесуэлы (там компания добывает тяжелую нефть вместе с государственной PDVSA) и кросс-поставки нефтепродуктов на рынки Азии, отмечается в сообщении компании.

Сама по себе переработка нефти – низкомаржинальный бизнес и непривлекателен для инвестирования, но этой покупкой «Роснефть» обеспечивает себе выход на азиатский рынок сбыта, что в условиях переизбытка нефти верный шаг, считает аналитик АКРА Василий Танурков. Этой сделкой Россия укрепляет сотрудничество с Индией, которая в этом году может потеснить Японию с позиции третьего в мире покупателя нефти, пишет Bloomberg. По оценке Международного энергетического агентства, в 2040 г. Индия станет самым быстрорастущим потребителем нефти.

До сих пор российских нефтяных компаний в Индии не было. Лишь у «Сибура» есть в этой стране СП с местной RelianceIndustries Limited по производству бутилкаучука, которое заработает в 2018 г. Чтобы работать в Индии, необходимо очень долго выстраивать отношения с местными элитами, не просто предлагать что-то продать, но заинтересовывать, рассказывает топ-менеджер компании – производителя удобрений (Индия – один из крупнейших в мире потребителей удобрений). «Роснефть» сумела заинтересовать: компания продала индийским компаниям доли в крупных добывающих активах «Ванкорнефти» и «Таас-Юрях нефтегазодобыче» за $5,5 млрд.