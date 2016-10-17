Ростехнадзор проверит «Башнефть-полюс» по просьбе самой компании

Впрочем, «Роснефть» проводит масштабный аудит компании и будет проверять в том числе сотрудничество с «Лукойлом»

Печорское управление Рос-технадзора 24 октября начнет внеплановую выездную проверку СП «Башнефти» и «Лукойла» – «Башнефть-полюса», – которое разрабатывает месторождения им. Требса и Титова в Ненецком автономном округе. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры. У «Башнефти» в СП 74,9%, у «Лукойла» – 25,1%.

Ростехнадзор проверит, соответствуют ли выполненные работы и применяемые строительные материалы объекта «Опорная база промысла» проектной документации. Решение о проведении проверки было принято 7 октября, говорится на сайте Генпрокуратуры. В этот день «Роснефть» получила директиву о покупке «Башнефти».

Проверка проводится по заявлению самого «Башнефть-полюса» об окончании строительства ряда объектов, подтвердил представитель Ростехнадзора. «На 24 октября был запланирован выезд Ростехнадзора для получения акта итоговой проверки после завершения строительства производственных объектов», – подтвердил представитель «Башнефти». Три федеральных чиновника, опрошенных «Ведомостями», не слышали о каких-то конкретных претензиях «Роснефти» к работе «Башнефть-полюса» на месторождениях им. Требса и Титова.

Лицензию на разработку месторождений Требса и Титова (запасы – 140 млн т) «Башнефть» получила в феврале 2011 г. В конкурсе также участвовали «Лукойл», «Газпром нефть», ТНК-BP и индийская ONGC. В том же году лицензия была передана компании «Башнефть-полюс», где «Лукойл» купил 25,1% за $153 млн. Добыча началась в 2013 г., в 2015 г. выросла до 1,4 млн т, в 2020 г. составит 4,8 млн т. «Башнефть» и «Лукойл» уже инвестировали в разработку месторождений 180 млрд руб.

На прошлой неделе госпакет «Башнефти» купила «Роснефть», теперь компания будет проверять полученные активы, в том числе работу с «Лукойлом» (см. врез). Конкретных претензий у «Роснефти» пока нет. «Мы будем действовать в соответствии с законодательством», – ответил на вопрос о возможном выкупе доли «Лукойла» в СП представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов не видит рисков для работы совместных предприятий с «Башнефтью», сказал он ТАСС на прошлой неделе, напомнив, что у компаний есть совместные предприятия и на Азове, и на Каспии.

Если Ростехнадзор выяснит, что некачественные материалы стали причиной нарушения условий лицензии и законодательства «О недропользовании», это может стать причиной для передачи документов в Роснедра, а те уже будут решать, отзывать лицензию или нет, говорит партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов.