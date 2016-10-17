ФАС нашла ценовой сговор на рынке сахара

УФАС по Татарстану возбудило дело по статье федерального закона «О защите конкуренции» в отношении трех сахарных заводов в республике в начале 2015 г. в связи с резким повышением цены на сахар с 25 до 60 руб. за 1 кг

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану установило ценовой сговор 34 сахарных заводов и координацию их деятельности Союзом сахаропроизводителей России (Союзроссахар), сказано на сайте ведомства.

УФАС по Татарстану возбудило дело по статье федерального закона «О защите конкуренции» в отношении трех сахарных заводов в республике в начале 2015 г. в связи с резким повышением цены на сахар с 25 до 60 руб. за 1 кг. В ходе работы УФАС пришло к выводу, что необходимо привлечь к ответственности всех 76 производителей сахара в стране.

В результате в список нарушивших антимонопольное законодательство, по мнению службы, попали в том числе заводы крупнейших агрохолдингов России, например «Русагро» (Кшенский сахарный комбинат), «Продимекс» («Эртильский сахар», Хохольский сахарный комбинат, «Лискисахар»), «Сюкден» (Тбилисский сахарный завод, Добринский сахарный завод, «Атмис») и др. Нарушителям будет предписано отказаться от соглашения, которое привело к установлению и поддержанию оптово-отпускных цен на сахар на территории России, и перечислить в бюджет доходы, полученные из-за сговора, сказано в сообщении УФАС. Скорее всего, речь идет о всем доходе, полученном в конкретном регионе, в данном случае в Татарстане, предполагает руководитель антимонопольной практики компании Sameta Андрей Астанин.

Представитель УФАС уточнил «Интерфаксу», что сумма, которую должны будут перечислить заводы, будет указана в предписании, которое будет оформлено на следующей неделе.

Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин говорит, что организация оспорит решение УФАС. Он отмечает, что все предприятия находятся в разных регионах, у некоторых из них цены на сахар существенно различаются. Один из производителей, которого служба признала участником сговора, называет решение УФАС политизированным. По его словам, рынок сахара, даже несмотря на существенные доли крупных производителей, настолько конкурентный, что любой ценовой сговор был бы бессмысленным. Гендиректор «Русагро» Максим Басов заявил, что не согласен с решением УФАС, от других комментариев он отказался. Получить официальные комментарии представителей «Продимекса» и «Сюкдена» в пятницу вечером не удалось.

Решение о ценовом сговоре принял обособленный орган, УФАС по Татарстану, поэтому Союзроссахар и производители сахара могут попробовать подать внутреннюю апелляцию непосредственно в ФАС, советует Астанин. По его словам, решения о ценовом сговоре антимонопольная служба выносит довольно часто. Несколько лет назад ФАС обнаружила сговор на рынке минтая, в результате чего цена на эту рыбу стала расти. В этом году антимонопольные органы возбудили дело в отношении ООО «Эппл рус», Apple Holding B.V. и других по подозрению в координации ценового сговора при продаже смартфонов iPhone российскими ритейлерами. Еще один сговор в этом году ФАС расследует на рынке лекарств: служба предполагает наличие картеля в масштабах страны для поддержания цен на торгах на поставку лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. В участии в картеле чиновники подозревают «Росмедкомплект», «Эталон-трейдинг», «Маркет фарм», «ПИК» и др.