Россельхозбанк продал семь из 10 элеваторов зерновой компании «Настюша»

Семь лет назад они достались банку за долги

Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: Банк хранил деньги в элеваторах

Россельхозбанк продал семь из 10 элеваторов в Краснодарском крае, следует из списков аффилированных лиц предприятий на 30 сентября 2016 г. Представитель банка подтвердил продажу семи элеваторов. За элеваторы с суммарным хранением 690 200 т банк, согласно протоколам на Электронной торговой площадке, выручил около 443 млн руб. Покупатели суммарно погасили общий долг на 208 млн, ответил банк на запрос «Ведомостей». Следовательно, общая выручка банка – 651 млн руб.

За все 10 элеваторов банк хотел получить минимум 612 млн руб., но три элеватора общей начальной стоимостью 176 млн руб. с хранением 293 700 т, согласно протоколам на Электронной торговой площадке, продать не удалось.

Но достались элеваторы Россельхозбанку на порядок дороже (см. врез). Совладелец одного из крупнейших российских трейдеров говорил в 2009 г. «Ведомостям», что сумма в 4,75 млрд руб. за эти 10 элеваторов крайне завышена. На тот момент она была завышена минимум вдвое, утверждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, а та цена, по которой банк выставил элеваторы на продажу сейчас, близка к рыночной.

С учетом общего хранения 10 элеваторов, приближающегося к 1 млн т, цена, по которой проданы элеваторы, выглядит низкой, не согласен директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Рыночная стоимость элеватора оценивается в 1500–4000 руб. на тонну хранения, объясняет Сизов, следовательно, вся сеть из 10 элеваторов хранением около 1 млн т может стоить от 1,5 млрд до 4 млрд руб. в зависимости от их состояния.

Банк мог и переоценить активы, если происходило более широкое урегулирование задолженности заемщика – например, если тот взамен погасил задолженность по другим кредитам, рассуждает аналитик Fitch Александр Данилов, а сейчас актив пришлось продавать по цене, соответствующей рынку.

Торги элеваторами прошли в июне 2016 г., согласно документам на электронной площадке. В пояснительной записке об исполнении стратегии Россельхозбанка к заседанию комитета 16 сентября, с которой ознакомились «Ведомости», банк указывал, что ему удалось сократить корпоративный кредитный портфель по состоянию на 1 июля на 3 млрд руб., в основном за счет урегулирования проблемной задолженности, а доля просроченной задолженности сократилась с 11,6 до 11%.

Разница – 1,6 млрд Россельхозбанк открыл 10 элеваторам кредитные линии в 2007 г., а зерновая компания «Настюша» бизнесмена Игоря Пинкевича выступила поручителем. Летом 2009 г. «Настюша» в погашение долга передала Россельхозбанку пакеты (75–85% акций) в 10 краснодарских элеваторах. Для той сделки элеваторы были оценены в 4,75 млрд руб., сообщала «Настюша». Задолженность компаний Пинкевича перед банком составляла 3,15 млрд руб. и банк компенсировал «Настюше» 1,6 млрд руб. разницы между стоимостью акций и суммой долга, сообщала она 14 августа 2009 г.

Представитель банка не стал комментировать, связано ли сокращение задолженности с продажей элеваторов.

На 10 элеваторов приходилась примерно треть всего хранения «Настюши». Элеваторы находились под управлением Россельхозбанка с 2009 г., и только в 2016 г. банк выставил их на продажу. Банк провел торги в соответствии с директивой правительства, говорится в ответе Россельхозбанка. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего сельское хозяйство, это не комментирует.

«Малороссийский элеватор» в станице Архангельской и «Крыловский элеватор» в станице Октябрьской суммарным паспортным хранением около 180 000 т на торгах достались АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева».

«Ладожский элеватор» хранением 66 000 т получила армавирская Новая зерновая компания, «Белоглинский» (189 200 т хранения) в селе Белая Глина – предприниматель Алексей Волков из Челябинска, «Еянский» (67 000 т) в станице Новопокровской – армавирское ООО «Успенский зерновой терминал».

Акции «Ровненского элеватора» (поселок Кубанский, 77 900 т хранения) получит краснодарская «GP-экспо», «Уманского элеватора» (станица Ленинградская, 73 200 т) – московское ООО «Агродом», принадлежащее Светлане Демидовой и Павлу Демидову, владельцам одного из крупнейших производителей сахара в России – ГК «Доминант».

Три элеватора, которые Россельхозбанк еще не продал, – «Величковский» (станица Старовеличковская, 95 000 т), «Албашский» (станица Новоминская, 110 500 т) и «Степнянский» (село Красное Кущевского района, 88 200 т), торги ими признаны несостоявшимися.

Конкуренция на торгах была невысокой – начальная цена по каждому элеватору увеличилась всего на 1%, следует из документации.

Ажиотажного спроса на элеваторы и нет, знает Сизов: раньше экспортеры зерна интересовались элеваторами, а сейчас они больше ориентируются на закупку в портах. По информации одного из трейдеров, из-за непрогнозируемой ситуации на рынке экспортеры перестали делать большие закупки зерна и сами распродают элеваторы.