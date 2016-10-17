Агропром
Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: Банк хранил деньги в элеваторах

Россельхозбанк продал семь из 10 элеваторов зерновой компании «Настюша»

Семь лет назад они достались банку за долги
Пока Россельхозбанк владел элеваторами, часть их стоимости рассыпалась
Пока Россельхозбанк владел элеваторами, часть их стоимости рассыпалась
Andrey Rudakov / Bloomberg

Россельхозбанк продал семь из 10 элеваторов в Краснодарском крае, следует из списков аффилированных лиц предприятий на 30 сентября 2016 г. Представитель банка подтвердил продажу семи элеваторов. За элеваторы с суммарным хранением 690 200 т банк, согласно протоколам на Электронной торговой площадке, выручил около 443 млн руб. Покупатели суммарно погасили общий долг на 208 млн, ответил банк на запрос «Ведомостей». Следовательно, общая выручка банка – 651 млн руб.

За все 10 элеваторов банк хотел получить минимум 612 млн руб., но три элеватора общей начальной стоимостью 176 млн руб. с хранением 293 700 т, согласно протоколам на Электронной торговой площадке, продать не удалось.

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Но достались элеваторы Россельхозбанку на порядок дороже (см. врез). Совладелец одного из крупнейших российских трейдеров говорил в 2009 г. «Ведомостям», что сумма в 4,75 млрд руб. за эти 10 элеваторов крайне завышена. На тот момент она была завышена минимум вдвое, утверждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, а та цена, по которой банк выставил элеваторы на продажу сейчас, близка к рыночной.

С учетом общего хранения 10 элеваторов, приближающегося к 1 млн т, цена, по которой проданы элеваторы, выглядит низкой, не согласен директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Рыночная стоимость элеватора оценивается в 1500–4000 руб. на тонну хранения, объясняет Сизов, следовательно, вся сеть из 10 элеваторов хранением около 1 млн т может стоить от 1,5 млрд до 4 млрд руб. в зависимости от их состояния.

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Банк мог и переоценить активы, если происходило более широкое урегулирование задолженности заемщика – например, если тот взамен погасил задолженность по другим кредитам, рассуждает аналитик Fitch Александр Данилов, а сейчас актив пришлось продавать по цене, соответствующей рынку.

Торги элеваторами прошли в июне 2016 г., согласно документам на электронной площадке. В пояснительной записке об исполнении стратегии Россельхозбанка к заседанию комитета 16 сентября, с которой ознакомились «Ведомости», банк указывал, что ему удалось сократить корпоративный кредитный портфель по состоянию на 1 июля на 3 млрд руб., в основном за счет урегулирования проблемной задолженности, а доля просроченной задолженности сократилась с 11,6 до 11%.

Разница – 1,6 млрд

Россельхозбанк открыл 10 элеваторам кредитные линии в 2007 г., а зерновая компания «Настюша» бизнесмена Игоря Пинкевича выступила поручителем. Летом 2009 г. «Настюша» в погашение долга передала Россельхозбанку пакеты (75–85% акций) в 10 краснодарских элеваторах. Для той сделки элеваторы были оценены в 4,75 млрд руб., сообщала «Настюша». Задолженность компаний Пинкевича перед банком составляла 3,15 млрд руб. и банк компенсировал «Настюше» 1,6 млрд руб. разницы между стоимостью акций и суммой долга, сообщала она 14 августа 2009 г.

Представитель банка не стал комментировать, связано ли сокращение задолженности с продажей элеваторов.

На 10 элеваторов приходилась примерно треть всего хранения «Настюши». Элеваторы находились под управлением Россельхозбанка с 2009 г., и только в 2016 г. банк выставил их на продажу. Банк провел торги в соответствии с директивой правительства, говорится в ответе Россельхозбанка. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего сельское хозяйство, это не комментирует.

«Малороссийский элеватор» в станице Архангельской и «Крыловский элеватор» в станице Октябрьской суммарным паспортным хранением около 180 000 т на торгах достались АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева».

«Ладожский элеватор» хранением 66 000 т получила армавирская Новая зерновая компания, «Белоглинский» (189 200 т хранения) в селе Белая Глина – предприниматель Алексей Волков из Челябинска, «Еянский» (67 000 т) в станице Новопокровской – армавирское ООО «Успенский зерновой терминал».

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Акции «Ровненского элеватора» (поселок Кубанский, 77 900 т хранения) получит краснодарская «GP-экспо», «Уманского элеватора» (станица Ленинградская, 73 200 т) – московское ООО «Агродом», принадлежащее Светлане Демидовой и Павлу Демидову, владельцам одного из крупнейших производителей сахара в России – ГК «Доминант».

Три элеватора, которые Россельхозбанк еще не продал, – «Величковский» (станица Старовеличковская, 95 000 т), «Албашский» (станица Новоминская, 110 500 т) и «Степнянский» (село Красное Кущевского района, 88 200 т), торги ими признаны несостоявшимися.

Конкуренция на торгах была невысокой – начальная цена по каждому элеватору увеличилась всего на 1%, следует из документации.

Ажиотажного спроса на элеваторы и нет, знает Сизов: раньше экспортеры зерна интересовались элеваторами, а сейчас они больше ориентируются на закупку в портах. По информации одного из трейдеров, из-за непрогнозируемой ситуации на рынке экспортеры перестали делать большие закупки зерна и сами распродают элеваторы.

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