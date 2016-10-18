Производителям холодильников грозят миллиардные траты

Пока многие альтернативы, которые могли бы применяться в оконных кондиционерах, бытовых и промышленных холодильниках, не одобрены для использования, например, в США

Борьба с глобальным потеплением может привести к дополнительным расходам производителей кондиционеров и холодильных установок. В прошедшую субботу мировое сообщество договорилось с 2019 г. ограничить производство выбросов парниковых газов, включая используемые в холодильном оборудовании гидрофторуглероды. США, Китай и Индия согласились к 2045 г. снизить использование таких компонентов на 80%.

Пока многие альтернативы, которые могли бы применяться в оконных кондиционерах, бытовых и промышленных холодильниках, не одобрены для использования, например, в США. Они легко воспламеняются, и производителям предстоит убедить регуляторов в том, что новые компоненты безопасны.

Это будет нелегко, говорит исполнительный директор торговой ассоциации AHRI Стефан Юрек. По его словам, многие компании ожидали, что использование гидрофторуглеродов будет запрещено, и тратили миллиарды долларов на поиск альтернатив. Агентство по охране окружающей среды США недавно установило сроки по постепенному отказу от гидрофторуглеродов для бытовых холодильников к 2021 г. и промышленного оборудования к 2024 г. Производители тогда заявляли, что это серьезно ударит по бизнесу. Исполнительный директор Ассоциации производителей бытовой техники Джой Макгуайр говорит, что производителям требуется больше времени, чтобы приспособиться.

Представитель агентства по охране окружающей среды с ним не согласен. Конечно, производителей ожидают расходы в связи с переходом на альтернативные охлаждающие компоненты, но он не ожидает, что эта нагрузка на отрасль будет существенной. Исполнительный директор альянса за ответственную политику в области атмосферы Кэвин Фей посчитал, что переоборудование завода под новые хладагенты обойдется более чем в $200 млн. Однако потребительские цены на холодильное оборудование, по его словам, могут вырасти приблизительно на 2%.

Поэтапный переход на новые охлаждающие компоненты может быть выгоден компаниям, которые производят менее экологически чистые, но альтернативные гидрофторуглеродам хладагенты. Так, Honeywell International за несколько лет увеличила производство оборудования, которое выпускает гораздо меньше парниковых газов, чем гидрофторуглероды.

Перевел Антон Филатов