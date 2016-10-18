«Газпром нефть» привлекает у ВТБ почти 45 млрд рублей

«Газпром нефть» привлечет у ВТБ 44,5 млрд руб. В 2016–2017 гг. у компании пик инвестиций, и операционного денежного потока на все не хватает

«Газпром нефть» заключила три кредитных соглашения с банком ВТБ на общую сумму 44,5 млрд руб., сообщила компания. Все кредиты пятилетние, ставка не раскрывается. Их еще предстоит одобрить совету директоров во второй половине 2016 г. В апреле этого года «Газпром нефть» заключила с ВТБ восемь соглашений об открытии кредитных линий на общую сумму 100 млрд руб. сроком на пять лет со ставкой, которая не превышает ключевую ставку ЦБ (сейчас 10%), увеличенную на 2% годовых. Представители компании и ВТБ отказались от комментариев.

Привлеченные деньги «Газпром нефть» направит на финансирование текущей деятельности, рефинансирование предыдущих затрат, уплату таможенных пошлин, выплату дивидендов и т. д., говорится в сообщении компании. В августе «Газпром нефть» привлекла краткосрочный кредит в Россельхозбанке на 20 млрд руб.

Иные источники «Газпром нефть» рассматривает возможность размещения облигаций объемом порядка 15 млрд руб. в октябре, сообщал 10 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник на банковском рынке. По его словам, окончательного решения нет. Однако при благоприятной конъюнктуре компания будет готова размещать бумаги. В обращении находится три выпуска классических облигаций компании на 30 млрд руб. и пять выпусков биржевых бондов на 50 млрд руб.

По итогам шести месяцев 2016 г. чистый долг «Газпром нефти» составил 629 млрд руб., кредиты – 387 млрд руб., долговая нагрузка, по подсчетам «ВТБ капитала», во II квартале составила 2,2 EBITDA против 2 EBITDA в I квартале. По итогам 2015 г. «Газпром нефть» выплатит акционерам 30,7 млрд руб., или 28% чистой прибыли по МСФО, сообщала компания. Несмотря на падение чистой прибыли на 10%, «Газпром нефть» сохранила дивиденды по итогам года на уровне выплат в 2014 г. (6,47 руб. на акцию).

«Газпром нефти» нужны деньги на финансирование текущей деятельности и выплату дивидендов, так как у компании отрицательный свободный денежный поток, говорит старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. По итогам полугодия 2016 г. он составил минус 21 млрд руб., сообщала «Газпром нефть». «Мы давно это [отрицательный денежный поток] планировали, мы говорили, что в 2016–2017 гг. проходим пик инвестиций», – объяснял на телеконференции в августе заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич. По его словам, этот пик усугубился влиянием внешней среды и стал для компании тяжелее, так что «Газпром нефть» перенесла и оптимизировала часть проектов.

«Газпром нефть» Нефтяная компания

Акционер – «Газпром» (95,7%).

Капитализация на московской бирже – 840 млрд руб.

Ввыручка (МСФО за 6 месяцев) – 771 млрд руб.

Прибыль – 90,4 млрд руб.

В 2016 и 2017 гг. инвестпрограмма «Газпром нефти» вырастет на 5% до 360 млрд руб. относительно 2015 г., знает Корнилов. «Газпром нефть» разбуривает новые месторождения: Новопортовское, Приразломное, Чонский проект и др. У компании растут затраты и на переработку, в частности на реконструкцию Омского и Московского нефтеперерабатывающих заводов, следует из ее презентации. По итогам шести месяцев инвестиции в этот сегмент выросли на 72,6% до 22 млрд руб.

По оценкам Янкевича, «Газпром нефть» выйдет на положительный денежный поток в конце 2017 – 2018 г.