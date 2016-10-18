«Роснефть» отказалась от лицензии на Таймыре, за которую боролась 10 лет назад

«Роснефть» отказалась от лицензии на Пендомаяхский участок на Таймыре, сообщила компания. Срок действия лицензии истекал в апреле 2031 г. По ее условиям «Роснефть» должна была не позднее 2011 г. завершить строительство не менее одной поисково-оценочной скважины и не позднее 2016 г. – еще одной. Также до ноября 2016 г. компания должна была предоставить в территориальный орган управления обращение о намерении продолжить поисково-оценочные работы, если такое имеется.

«Роснефть» выполнила запланированную производственную программу на этом участке, говорит ее представитель. «Первоначальная ресурсная оценка не была подтверждена, и дальнейшие работы признаны нецелесообразными», – добавил он.

«Роснефть» получила 14 участков Ванкорского блока в Красноярском крае (включая Пендомаяхский участок) в 2006 г. Тогда ресурсы нефти на нем оценивались в 565 млн т. Непосредственно за Пендомаяхский участок было заплачено 2,8 млрд руб. при стартовой цене 40 млн руб. За эту лицензию тогда развернулась серьезная борьба. Топ-менеджер «Сибнефти» (сейчас «Газпром нефть») говорил «Ведомостям», что «Роснефть» сильно переплатила за лицензии.

В 2007 г. инвестиции в освоение 14 участков оценивались в $6,5 млрд. Но в 2009 г. «Роснефть» сдала пять участков из-за их бесперспективности. Прогнозные запасы оставшихся девяти составляли 33 млн т нефти и 126 млрд куб. м газа. Еще одна лицензия из этого списка была снята с учета Роснедрами в 2012 г. из-за истечения ее срока.

«Роснефть» Нефтегазовая компания

Акционеры: «Роснефтегаз» (69,5%), BP Russian Investments Limited (19,75%).

Капитализация – 3,7 трлн руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 2,28 трлн руб.,

Прибыль – 105 млрд руб.

Рядом, на базе Ванкорского месторождения, «Роснефть» формирует новую нефтегазовую провинцию – Ванкорский кластер, куда входят также три месторождения (Сузунское, Тагульское и Лодочное), полученных компанией после покупки ТНК-ВР в 2013 г. Кластер может дать компании до 55 млн т нефти в год до 2025 г. Объединение нескольких проектов в один кластер позволяет «Роснефти» оптимизировать издержки на их разработку, говорит директор Small Letters Виталий Крюков. В 2014 г. Святослав Славинский, занимавший тогда пост вице-президента «Роснефти», оценивал инвестиции в этот проект в 3 трлн руб. На конец 2015 г. лицензионный фонд «Роснефти» составил 821 лицензию, включая 52 лицензии на шельфе. В течение 2015 г. компания приобрела 27 участков, по 17 из них также были оформлены лицензии.

«Роснефть», как правило, не отказывается от участков, а, наоборот, активно накапливает лицензии, говорит старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. Скорее всего в этом участке компанию не устроила геология проекта из-за трудноизвлекаемых запасов, предполагает аналитик, в компании посчитали экономику проекта и решили, что окупить его будет сложно.