Деньги «Пулково» оказались в «Пересвете»

Банк «Пересвет», контролируемый Русской православной церковью, ввел временные ограничения на выдачу вкладов физлицам, сообщила во вторник пресс-служба банка (подробнее об этом см. статью на стр. 11).

«Фонтанка.ру» сообщила, что АО «Аэропорт «Пулково» размещало в «Пересвете» крупные депозиты. АО принадлежит правительству Санкт-Петербурга и владеет аэропортом «Пулково», который в 2010 г. отдан в концессию на 30 лет компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, через кипрскую Thalita Trading Ltd. на 57,5% принадлежит «ВТБ капиталу», 35,5% – немецкому аэропортовому холдингу Fraport, 7% – греческому многопрофильному холдингу Copelouzos Group).

Согласно сайту госзакупок «Пересвет» в этом году выиграл шесть аукционов «Пулково» на размещение на 181 день депозитов на общую сумму 3,2 млрд руб., по четырем на сумму 1,6 млрд руб. договоры заключены (самый ранний – 4 мая, т. е. еще не истек), по двум торгам закупки завершились только вчера и договоры не подписаны. На процентах по четырем депозитам «Пулково» должно заработать 89,8 млн руб. (средняя ставка – 10,6% годовых).

Главный банк В 2015–2016 гг. «Пересвет» выиграл все 14 аукционов «Пулково» на размещение краткосрочных депозитов, в 12 из них он или единственный подавал заявку, или других претендентов не допускали к торгам.

Последний договор с «Пересветом» заключен только 10 октября, уже после того, как стало известно о серьезных проблемах «Пересвета» с кредитным портфелем. 4 октября агентство Fitch сообщило, что его кредиты на 12 млрд руб. (около половины капитала) высокорисковые, так как выданы в основном структурам, не имеющим реальных активов, и банк является их единственным кредитором. После этого телеканал «Дождь» сообщил, что председатель правления «Пересвета» Александр Швец исчез. В пресс-службе банка тогда заверили, что Швец просто проходит длительный курс лечения в Москве.

«Ограничение на выдачу вкладов может быть как упреждающим действием банка, чтобы предотвратить отток средств, так и свидетельством того, что уже имеется нехватка ликвидности», – говорит аналитик АКРА Кирилл Лукашук. Возврат крупных депозитов юрлиц во многом зависит от отношений между менеджментом и собственниками банка и клиента, продолжает Лукашук. При этом очень часто бывает, что банк испытывает сложности, но крупный клиент, если доверяет его руководству, не забирает средства и дает время на исправление ситуации, добавляет он. Если требование предъявлено и не исполнено в течение 14 дней, то у ЦБ возникают основания для отзыва лицензии или ввода временной администрации, резюмирует он.

Гендиректор «Пулково» Ростислав Чернышев через секретаря предложил обратиться за комментариями в ЦБ. Пресс-служба «Пересвета», комитеты по транспорту и инвестициям города на запросы не ответили. ЦБ не комментирует действующие банки. Городской чиновник говорит, что у «Пулково» в «Пересвете» лежит 2,3 млрд руб.

Для компании это серьезная сумма. На конец 2015 г. (более поздних данных нет) у нее было 2,9 млрд руб. краткосрочных финансовых вложений (включают депозиты) и 43 млн руб. на счетах. При этом выручка в 2015 г. составила 1,25 млрд руб. (+58% к 2014 г.), из которых 932 млн руб. пришлось на арендные, концессионные, лицензионные платежи и роялти. Операционной деятельности «Пулково» не ведет, поэтому его чистая прибыль была 1 млрд руб.

В концессионере аэропорта ВВСС скоро появятся новые акционеры: 24,99% купит суверенный фонд Катара QIA, близкий к блокирующему пакет получат Российский фонд прямых инвестиций, арабские фонды и «Новапорт». Ситуация с «Пулково» не имеет никакого отношения к деятельности концессионера и никак не повлияет на сделки, с ней предстоит разбираться городу, говорит человек, близкий к одной из сторон сделок.