Украинские санкции могут грозить остановкой предприятий UC Rusal и «Трансмашхолдинга»

В расширенном санкционном списке Украины, опубликованном во вторник, оказалась Объединенная компания «Русал» – российская структура UC Rusal. У компании в течение года не будет возможности распоряжаться местными активами, участвовать в госзакупках, у нее будут ограничения по торговым сделкам на территории Украины, сделкам с акциями и проч., следует из указа президента Петра Порошенко.

UC Rusal назвала это решение «необоснованным»: предприятия группы не влияют на политические процессы на Украине, не создают угрозы национальной безопасности и не препятствуют экономическому развитию. Компания анализирует возможные потери от включения в санкционный список, разрабатывает меры по их минимизации, а ущерб планирует предъявить к возмещению в судебном порядке. «Мы полагаем, санкции, скорее всего, являются ответом на арбитражное производство, которое инициировали компании группы против Украины в связи с экспроприацией Запорожского алюминиевого комбината», – считает UC Rusal. В 2015 г. правительство Украины национализировало Запорожский комбинат – 68% отошло Фонду госимущества Украины.

Доехали до «Камаза» В санкционном списке оказался и «Камаз». Ему на год запретили ведение торговых операций на территории Украины. Активов у компании в этой стране нет. В этом году здесь продано около 50 грузовиков. Представитель «Камаза» говорит, что компания приостановила прямые поставки на Украину еще в 2014 г.

Основной актив UC Rusal на Украине – Николаевский глиноземный завод мощностью 1,6 млн т глинозема. В первом полугодии 2016 г. на его долю пришлось 20% производства глинозема UC Rusal – 740 000 т из 3,7 млн т. «Мы считаем, что санкции не ограничат возможность компании получать глинозем с Николаевского комбината», – сказал представитель UC Rusal. Сложности в поставках глинозема с Украины в Россию могут возникнуть позже, замечает управляющий партнер «Асташкевич и партнеры» Анастасия Асташкевич. У предприятия в период действия ограничений не будет возможности заключать новые договоры, но ему не запрещено выполнять обязательства по текущим контрактам, объясняет она. Компания сможет заключать новые контракты, если согласует их с украинскими властями, замечает партнер юридической фирмы King & Spalding Илья Рачков. Если поставки с Николаевского глиноземного все же прекратятся, UC Rusal сможет обеспечить себя сырьем в среднесрочной перспективе, говорит аналитик БКС Олег Петропавловский. Компания потребляет не весь произведенный глинозем. Часть она продает третьим сторонам (1,1 млн т), но в то же время покупает сырье на рынке – в первом полугодии компания приобрела 1 млн т, говорится в презентации. Кроме того, в 2017 г. UC Rusal планировала завершить строительство бокситового рудника мощностью 3 млн т на месторождении Диан-Диан в Гвинее, а до 2020 г. – построить глиноземный комплекс на 1,2 млн т.

В числе компаний, попавших в новый санкционный список и имеющих активы на Украине, оказался и «Трансмашхолдинг». Ему принадлежит «Лугансктепловоз», который выпускает в основном магистральные тепловозы для нужд РЖД. Представитель «Трансмашхолдинга» от комментариев отказался. «Из-за событий на Украине и позиции украинских властей, которые не возмещали НДС при экспорте, «Трансмашхолдинг» был вынужден перенести сборку готовой продукции на Брянский машиностроительный завод», – напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Теперь завод может остановиться, опасается он. Но для «Трансмашхолдинга» это не станет серьезным ударом, уверен эксперт: РЖД сократила заказы на новые локомотивы, производство полностью можно перенести из Луганска в Брянск.