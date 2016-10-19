ТАИФ получил 50 млрд рублей от банка «Открытие»

Банк «Открытие» одобрил группе компаний ТАИФ кредитно-документарный лимит без обеспечения в размере 50 млрд руб. сроком на пять лет, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Средства могут быть направлены на дальнейшее развитие компании, реализацию инвестиционных программ, имеющих стратегическое значение для экономики Татарстана и России, добавил он. С группой ТАИФ банк сотрудничает с 2010 г. «В 2010–2012 гг. работали по аккредитивам, были выпущены банковские гарантии. С 2014 г. на текущий момент выдано две гарантии на 3,2 млрд руб.», – добавил представитель банка. Ставку кредита на 50 млрд руб. (около $770 млн) он не раскрыл. Представитель ТАИФа не ответил на запрос «Ведомостей». Ставка кредита – 9,5–10%, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

«Средняя ставка в рублях за все время заимствований не превышала 4–5%. Это связано с профессиональной работой наших финансистов. <...> Банкам выгодно с нами работать, – рассказывал в августе в интервью «Ведомостям» генеральный директор холдинга ТАИФ Альберт Шигабутдинов. – Сегодня у нас нет кредитных рисков. Мы всегда рассчитаемся. Когда мы подойдем к границе заимствований в 600 млрд руб., вот тогда только риски появляются, что мы можем не вернуть часть вовремя».

Группа ТАИФ объединяет 54 компании. Основные активы – нефтеперерабатывающий комплекс ТАИФ-НК, нефтехимические компании «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», генерирующая ТГК-16.

У компании большой проект по строительству этиленового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме». Проект предполагает строительство производства на 1 млн т этилена. Он разделен на четыре этапа. Его предварительная оценка – $9 млрд. Схема финансирования определена: 15% собственных ресурсов и 85% – привлеченных, рассказывал Шигабутдинов. Деньги компания занимает скорее всего как раз для этого проекта, считает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. При этом долг у ТАИФа небольшой. «Сегодня мы имеем кредитную задолженность около 30 млрд руб.», – говорил в августе Шигабутдинов.

В целом программа развития ТАИФа в 2015–2030 гг. стоит $14 млрд. Она состоит из нескольких этапов. Первый этап должен быть завершен к 2020 г. и выйти на 120 млрд руб. выручки, рассказывал Шигабутдинов. По этой программе ТАИФ должен к 2025 г. выйти на 1,2 трлн руб. общей выручки.