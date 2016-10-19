Стоимость аренды полувагонов резко выросла

Ставки аренды на рынке полувагонов подскочили до 700–800 руб. в сутки против 350–400 руб. в прошлом году, указывают аналитики «ВТБ капитала» по итогам двусторонних встреч с компаниями на форуме «Россия зовет!». Стоимость предоставления вагонов выросла до 900 руб. в сутки, это на 200 руб. больше, чем в 2015 г. «Из-за резкого роста экспорта угля спрос на полувагоны стал выше изначально запланированного, рынок не был готов к этому», – приводятся в обзоре слова генерального директора Globaltrans Валерия Шпакова.

Транспортная составляющая растет, подтверждает источник в одной из компаний-грузоотправителей. Средняя ставка на полувагоны сейчас доходит до 950 руб./сутки, рассказывает собеседник «Ведомостей». Ставка растет из-за роста экспорта угля, к тому же не хватает вагонов из-за отмены продления срока службы старых вагонов и масштабных путевых работ у РЖД, объясняет он. Человек, близкий к одному из крупнейших операторов, считает, что ситуация усугубится к весне. Отчасти из-за сезонного роста перевозок за счет строительных грузов, при том что будет выведена с рынка основная масса вагонов с истекшим сроком службы, знает он. Несмотря на то что РЖД принимает меры по увеличению оборачиваемости вагонов, проблемы с дефицитом полувагонов возникнут на некоторых направлениях, уверен собеседник.

В октябре губернатор Кемеровской области Аман Тулеев жаловался президенту Владимиру Путину на то, что с июля 2016 г. начались постоянные ограничения угольным предприятиям в приеме угля к перевозке. По его мнению, в числе причин – острая нехватка подвижного состава. По данным на 1 июля, запасы на складах угольных предприятий составляли 9 млн т, в октябре уже 16 млн т. «Проблема с ритмичностью экспортных перевозок угля из Кузбасса действительно сыграла роль в росте вагонной составляющей и арендных ставок в сегменте полувагонов, – считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. – С угольщиками у операторов заключены долгосрочные контракты с фиксированной ставкой, поднять которую быстро невозможно». Локальные проблемы с нехваткой полувагонов под погрузку операторы не стали решать за счет передислокации и переориентации полувагонов со строительных грузов, где сохранялся высокий спрос и доходность была выше, продолжает он. Это заставило угольщиков предложить операторам более высокую цену за перевозку.

Рост ставок и дефицит полувагонов связаны с консолидацией большого количества вагонов в руках Федеральной грузовой компании (ФГК), считает другой собеседник из компании-грузоотправителя: «В конце сентября ФГК получила 16 000 вагонов «ВЭБ-лизинга», которые на тот момент были в аренде у других операторов и использовались под контракты. Операторы лишились вагонов в одну ночь, и им пришлось стремительно искать на рынке вагоны в ситуации, когда из-за сезонности большое количество полувагонов занято под перевозку строительных грузов». Он ожидает, что ситуация в скором времени нормализуется.