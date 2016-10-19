Минфин не стал отказываться от повышения акциза на водку

Минфин не стал отказываться от повышения на 4,6% акциза на крепкий алкоголь с 2017 г. Производители водки преду-преждают: легальное производство упадет

Статья опубликована в № 4185 от 19.10.2016 под заголовком: Акциз на водку все же вырастет

Акциз на алкоголь с содержанием этилового спирта свыше 9% в 2017 г. вырастет с 500 до 523 руб. на 1 л безводного спирта, следует из поправок Минфина в Налоговый кодекс («Ведомости» ознакомились с документом). Документ внесен на рассмотрение в правительство.

На повышении акцизов настаивал Минфин. Минэкономразвития же предлагало снизить акциз на треть – до 360 руб. Это будет способствовать легализации теневого рынка и увеличению поступления акцизов, объяснял представитель министерства. С 2013 г. ставка акцизов выросла почти вдвое, а легальное производство водки и розничные продажи упали на 30%. Надо найти оптимальную ставку, которая сделает продукцию доступной для населения при сохранении достаточного уровня поступлений в бюджет, настаивает представитель Минэкономразвития.

Производители тоже были против повышения акцизов. Союз производителей алкогольной продукции просил правительство снизить акциз или хотя бы оставить на нынешнем уровне, говорит предправления союза Дмитрий Добров. Легальные продажи стали восстанавливаться. Рост акцизов приведет к увеличению розничных цен и снижению спроса на легальную продукцию, отмечает Добров. Если оставить акциз на прежнем уровне, то можно увеличить легальные продажи и собираемость акцизов, согласен вице-президент холдинга «Русский стандарт» Игорь Косарев. Для легализации рынка стоило бы снизить акциз, соглашается гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов.

За восемь месяцев 2016 г. производство водки выросло на 4,4% до 40,6 млн дал, а в последние три года за тот же период оно падало. Выросли и поступления акцизов в бюджет – на 24% до 97,9 млрд руб. Основная причина роста производства – введение ЕГАИС в рознице в 2016 г., считает гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. В 2017 г. он ожидает роста легального производства еще на 5–6% при повышенной ставке. Если этого не делать, рост составит 7–8%.

Вопрос еще будет обсуждаться в правительстве и Федеральном собрании, обещает директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.