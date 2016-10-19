X5 в сентябре наконец обогнала «Магнит» по выручке

X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», ускорила рост продаж в июле – сентябре, следует из операционной отчетности компании. Продажи группы за III квартал выросли на 30,2% до 253,98 млрд руб. А сопоставимые продажи выросли на 9,1% – благодаря увеличившемуся на 5,7% среднему чеку и несмотря на замедление продуктовой инфляции в годовом выражении и снижение покупательской активности на рынке в целом, сообщил ритейлер.

Х5 уступила лидерство по выручке краснодарскому конкуренту, «Магниту», в январе – марте 2013 г. (см. график) и с тех пор старается восстановить потерянные позиции. Если ритейлер за 2019 г. станет № 1 на рынке без ущерба для EBITDA, вознаграждение руководителей X5 может составить до 12% этого показателя (в год достижения цели).

Эта цель сейчас выглядит реальной для Х5. По итогам сентября Х5 смогла обогнать по выручке «Магнит», свидетельствуют расчеты аналитиков. Выручка «Магнита» за первый осенний месяц составила 84,2 млрд руб., по данным компании. Х5 не раскрывает данных по выручке за отдельные месяцы; в сообщении компании приводится лишь динамика прироста – в сентябре продажи Х5 выросли на 30,4%. Представитель Х5 отказался раскрыть выручку компании в рублях и оценить, была ли она выше продаж «Магнита».

По оценке гендиректора компании «Infoline-аналитика» Михаила Бурмистрова, чистая выручка Х5 выросла за сентябрь до 84,7 млрд руб. Аналитик «Сбербанк CIB» Михаил Красноперов также считает, что в сентябре Х5 превзошла по выручке «Магнит».

Х5 в сентябре опередила «Магнит» и по выручке основного подразделения – «магазинов у дома». По оценке Бурмистрова, чистые продажи «магазинов у дома» «Пятерочка» за сентябрь составили 64,3 млрд руб., по оценке Красноперова – 62,8 млрд руб. Тогда как продажи «магазинов у дома» «Магнит» за сентябрь составили 62,4 млрд руб., по данным компании.

Два других аналитика инвестбанков знают от сотрудников Х5, что выручка ритейлера действительно превзошла показатели «Магнита» в сентябре.

По итогам III квартала X5 по-прежнему уступает «Магниту» по обороту – 254 млрд руб. против 267 млрд руб. Но за вычетом косметического подразделения «Магнита», «Магнит косметик», Х5 немного опережает соперника и по итогам квартала: без косметических магазинов оборот краснодарской сети составил за квартал 250,3 млрд руб. Доля Х5 на рынке продовольственной розницы в III квартале превзошла долю «Магнита», оценивает аналитик JPMorgan Елена Журонова в обзоре результатов Х5.

Этот факт может вызвать у рынка опасения относительно масштабных выплат менеджменту, отмечает она: «Мы не ждем, что такие выплаты по программе поощрения менеджмента предусмотрены на 2016 г., так как Х5 оценивает лидерство на рынке по итогам выручки за 12 месяцев».

В IV квартале 2016 г. Х5 удастся сохранить лидерство по выручке, считают и Бурмистров, и Красноперов. Основная причина опережающего роста Х5 уже не эффект от обновления магазинов «Пятерочка», как раньше, а активный рост сети, объясняет Красноперов. Торговые площади «магазинов у дома» Х5 выросли за III квартал на 39,2% год к году и на 27,6% по сравнению с концом 2015 г. «Магнит» же, напротив, существенно замедлил развитие: торговые площади «магазинов у дома» в сентябре год к году выросли лишь на 11%.

Если «Магнит» не ускорит рост в 2017 г., есть хороший шанс для Х5 существенно опередить его уже в предстоящем году, считают аналитики «ВТБ капитала».

Сейчас очень удачное время для развития, отмечает Бурмистров: ставки аренды упали, а так как главные конкуренты Х5 замедлили экспансию, конкуренция за свободные площади стала ниже. «Магазины, открываемые в 2016 г., намного выгоднее с точки зрения экономики, чем те, что открывались в 2012–2014 гг. Разница в расходах на аренду может составлять до 2 процентных пунктов выручки, это очень много», – говорит эксперт.