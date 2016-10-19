России не избежать либерализации экспорта газа

Skyland Petroleum Limited планирует купить Мирнинский лицензионный участок углеводородов (Якутия) у принадлежащей группе «Сумма» Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) за $100 млн, следует из презентации компании. Skyland Petroleum рассчитывает, что к 2019 г. якутский проект будет приносить доход в $100 млн в год, а к 2021 г. – более $400 млн. Представители «Суммы» и Skyland Petroleum это не комментируют.

Skyland Petroleum управляет деньгами инвесторов из Китая и Восточной Азии, говорил Bloomberg председатель совета директоров Skyland Petroleum Дэвид Робсон. Компания объявила о покупке нефтегазового актива в Якутии, описание которого соответствовало Мирнинскому участку, в августе. Но тогда не раскрывала ни название актива, ни имени продавца.

В пределах Мирнинского участка открыты Маччобинское, Мирнинское, Нелбинское и Северо-Нелбинское месторождения углеводородов. Извлекаемые запасы участка на 1 января 2016 г. по категориям C1 + C2 составляли 98,6 млн барр. нефти и конденсата и 26,8 млрд куб. м газа. Лицензия принадлежит 100%-ной «дочке» ЯТЭК – ООО «Мирныйнефтегаз». На Маччобинском месторождении ведется пробная эксплуатация единичных скважин.

Интересно все Мирнинский участок находится к северу от одного из крупнейших в Восточной Сибири Среднеботуобинского месторождения, которое разрабатывает «Таас-Юрях нефтегазодобыча». В прошлом году тогда еще фонд Skyland Petroleum Group пытался купить у «Роснефти» долю в этой компании. Стороны даже подписали основные условия создания СП, сделка не была завершена.

Skyland Petroleum ориентируется на растущий китайский рынок нефти и газа, следует из презентации, и надеется получить доступ к трубопроводным поставкам углеводородов в Азию. Мирнинский участок расположен относительно недалеко от нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан и трассы строящегося газопровода «Сила Сибири», указывает компания. Газопровод нужен для экспорта в Китай 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет по контракту «Газпрома» и CNPC. Поставки могут начаться с мая 2019 г. по май 2021 г., говорил предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

К началу 2020-х гг. «Газпром» сможет добывать в регионе 25 млрд куб. м, так что у «Силы Сибири» будут свободные мощности, надеется Skyland Petroleum. Ранее «Роснефть» и «Новатэк» настаивали на том, чтобы независимые производители получили возможность экспортировать газ по трубам «Газпрома». «Роснефть», в частности, хотела получить доступ к «Силе Сибири».

«Газпром» не планирует использовать газ независимых производителей для заполнения «Силы Сибири», говорил Reuters зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. 25 млрд куб. м газа – проектная мощность Чаяндинского месторождения. Но «Газпром» осваивает не только его, но и одно из крупнейших в России Ковыктинское газоконденсатное месторождение (планируемая проектная мощность – также 25 млрд куб. м газа в год), напоминает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. «Сомнения могут быть по экономике, графику поставок, но у «Газпрома» в обозримой перспективе не будет дефицита собственного газа», – отмечает Нестеров. Цена около $1 за 1 барр. нефтяных запасов, которую предлагает Skyland Petroleum, для нынешней конъюнктуры достаточно привлекательная, но в целом проект выглядит рискованно, заключает Нестеров.

Минэнерго не знает о планах Skyland Petroleum. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев, представитель ФАС не ответил на запрос «Ведомостей».