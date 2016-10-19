«Миланские» цены сократили прибыль ЦУМа вдвое

В новом сезоне ЦУМ обещает сделать цены еще ниже, чем в Европе

За осенне-зимний сезон 2016 г. ( с 1 февраля по 31 июля) выручка ЦУМ выросла на 12% в евро и 30% в рублях, рассказал генеральный менеджер ЦУМ Александр Павлов, не приведя показателей в рублях или евро. Клиентская база выросла на 30%, конверсия выросла на 22%, трафик в ЦУМе вырос на 15%, перечислил он.

Причиной роста выручки стала кампания «миланские» цены, а также привлечение туристов из Азии, в частности из Китая, считает Павлов. В ЦУМе 8% оборота составляет выручка от китайских туристов.

После девальвации рубля к доллару и евро в конце 2014 г. и сокращению спроса на предметы роскоши, многие крупные игроки в сегментах люкс и премиум стали заявлять о снижении цен или привязке их к уровню цен в Европе.

Так, ЦУМ запустил кампанию «Миланские цены»: в марте 2015 г. он сообщил о 15%-ном снижении цен. Как сообщалось на сайте универмага, подешевели женские, мужские и детские одежда, обувь, сумки, аксессуары и оптика. Как было заявлено на сайте универмага, их цены на весенне-летние коллекции ведущих марок соответствуют европейским.

Но хотя «миланские цены» подняли выручку ЦУМа, это сказалось на чистой прибыли: она упала на 50%, признал Павлов. ЦУМ, по его словам, был готов к снижению прибыли.

В конце апреля 2015 г., через месяц с объявленного снижения цен, Павлов говорил «Коммерсанту», что рентаберльность ЦУМа сократилась на 20%. «Хотя мы надеемся, что в абсолютных цифрах ниже прибыли 2015 года не упадем. Но даже если прибыль снизится, она сегодня не основная цель, главное — увеличение доли рынка», - отмечал он. В 2015 г. выручка ЦУМа выросла на 6,6% в евро год к году, общая выручка, включая арендаторов, составила более 500 млн евро, сообщал Павлов.

В октябре 2016 г. владелец группы Bosco di Ciliegi и торгового дома ГУМ Михаил Куснирович в интервью «Ведомостям» говорил, что снижение маржи конкурентами, как кампания «миланские цены» ЦУМа, «открывает ящик Пандоры, уходя от фокуса «качество» на фокус «дешево». «Я живу в рациональном мире. Если я покупаю за 100, мои издержки еще 150, а я все это дело продаю за 240 – я не понимаю, в чем бизнес», - рассуждал Куснирович.

В новом сезоне ЦУМ планирует провести акцию «Лучшая цена», рассказал Павлов: цены на самые популярные товары станут еще ниже, чем в Европе.

Прибыль должна восстановиться в следующем году, надеется Павлов - после того, как ЦУМ займет большую долю на рынке.