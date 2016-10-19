«Нафтогаз» подал еще один иск к России

Компания «Нафтогаз Украины» и шесть ее дочерних компаний в понедельник подали иск в международный суд против России с требованием возместить $2,6 млрд за убытки, нанесенные «незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в Крыму». Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

Основанием для иска «Натофгаз» называет соглашение между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известное как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

«После незаконного вторжения в Крым и оккупации полуострова в 2014 г. Российская Федерация применила масштабную и хорошо скоординированную схему лишения украинских компаний их имущества без выплаты компенсации», - говорится в сообщении компании. В декабре 2015 г. «Нафтогаз» оценивал ущерб от прекращения деятельности в Крыму только за 2014 г. в 13,8 млрд гривен (около $580 млн по курсу на декабрь 2015 г.), а стоимость утраченных активов — в 15,7 млрд гривен ($660 млрд).

Компания лишилась 15 месторождений и трех перспективных площадей углеводородов на полуострове и его шельфе, Глебовского подземного газохранилища, потеряла более 1200 км магистральных газопроводов, 43 газораспределительные станции, 29 плавсредств, четыре плавучие буровые установки, в том числе высокотехнологичные «Петро Годованец» и «Незалежнисть», и другие объекты производственной инфраструктуры. Запасы месторождений - около 50 млрд куб. м газа, 3,5 млн т нефти и 1 млн т газоконденсата, сообщала компания.

В феврале 2016 г. «Нафтогаз» официально уведомил Россию об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами. Судя по передаче иска в арбитраж, путем переговоров разрешить его не удалось.

В межправсоглашении термин «инвестиции» означает все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются инвестором одной договаривающейся стороны на территории другой в соответствии с законодательством последней, поясняет руководитель группы международного арбитража и трансграничных споров Goltsblat BLP Юрий Бабичев. «Нафтогаз» не делал вложений на территории России и в соответствии с российским законодательством он получил крымские активы, когда Крым еще был украинским и там действовало украинское законодательство, говорит Бабичев. С ним согласен руководитель практики международных судебных споров и арбитража Art de Lex Артур Зурабян. Спорны и доводы об экспроприации, отмечает он: вероятно, в данном случае речь шла об активах юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Крым и города Севастополя, которых нельзя рассматривать как украинских инвесторов.

Вопрос о Крыме может сыграть злую шутку с «Нафтогазом», полагает и управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex (Киев) Виктор Мороз. Основания для удовлетворения иска появляются, если признать, что территория Крыма - российская и не соблюдены требования международного соглашения. Но с точки зрения Украины, Крым все-таки является ее территорией, и в таком ключе иск бесперспективен, говорит Мороз. Еще один важный фактор, по его мнению, - обоснование суммы убытков. Точно определить экономический ущерб в этом случае сложно, отмечает Мороз. Общая стоимость собственности, национализированной Россией после присоединения Крыма и Севастополя, составляет $1 млрд, писал Forbes, ссылаясь на данные The New York Times.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не ответил на письменный вопрос с просьбой прокомментировать эту информацию. Так же поступил представитель «Нафтогаза». Представитель Росимущества был недоступен для журналистов.