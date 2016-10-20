Московские аэропорты увидели дно кризиса

В 2017 г. «Внуково» планирует принять 16,5 млн пассажиров, что обеспечит рост к этому году (прогноз 13,8 млн) примерно в 20%, рассказал председатель совета директоров и совладелец «Внуково» Виталий Ванцев. В 2015 г. аэропорт обслужил рекордные для себя 15,8 млн человек, но в этом году потеряет примерно 2 млн из-за закрытия трех крупных рынков – Украины, Египта и Турции, говорил он ранее.

Российский авиационный рынок переживает кризис: в январе – августе пассажиропоток российских авиакомпаний упал год к году на 8,6% до 58,5 млн человек. За девять месяцев пассажиропоток «Внуково» снизился на 20% до 10,46 млн пассажиров, в течение года, особенно в первые месяцы, пока в аэропорт не перешла авиакомпания «Россия», падение было сильнее и достигало 25%.

«В следующем году весь рынок перевозок стабилизируется, а рост я вижу только в 2018 и 2019 гг. – соответственно на 5 и 10%. Но «Внуково» вырастет уже в 2017 г. благодаря в первую очередь нашим основным партнерам – авиакомпаниям «Ютэйр», «Россия» и «Победа» (две последние – «дочки» «Аэрофлота». – «Ведомости»)», – говорит Ванцев. «Ютэйр» в прошлом году прошла сложный период реструктуризации долгов и быстро наращивает эффективность: в 2014 г. у компании было 63 ежедневных рейса из Москвы, в этом году – 83 при значительно меньшем парке. «Россия» начала деятельность во «Внуково» в конце марта, продолжает открывать новые направления по мере пополнения парка и уже практически компенсировала потери пассажиропотока от ухода «Трансаэро» – последняя в январе – сентябре 2015 г. перевезла от нас 700 000 человек, «Россия» в январе – сентябре этого – 596 000 человек, перечисляет Ванцев. Турция открылась только в конце сезона (с сентября), поэтому в 2016 г. не смогла повлиять на рост пассажиропотока, а к концу года ожидается открытие Египта, добавляет он. Все планы будут возможны, если не ухудшится геополитическая ситуация, осторожен он.

Бизнес полетел В январе – сентябре «Внуково» обслужило 23 534 рейса бизнес-авиации, это на 11,3% меньше, чем за тот же период 2015 г. Но в последние три недели сентября и первую неделю октября этот показатель не падает и даже немного растет – это хороший признак того, что экономика стабилизируется, говорит Ванцев.

«Пассажиропоток «Домодедово» превысит докризисный уровень в 2018 г.», – рассказывает представитель аэропорта. Рекордным для «Домодедово» был 2014 год (33 млн пассажиров), в прошлом году аэропорт принял 30,5 млн человек (-7,7%), а в январе – августе этого года – 9,3 млн (-9,2% год к году). Для рекорда «Домодедово» нужно вырасти примерно на 20% в 2017–2018 гг. «Дно пройдено, в прогнозных моделях мы закладываем сдержанный рост, – продолжает собеседник. – Но пока полностью не сняты административные ограничения на полеты по ряду направлений, преждевременно говорить о долгосрочных тенденциях и значительных показателях роста».

«Шереметьево» поставит рекорд уже в этом году. «Мы примем не менее 33,5 млн человек (+7% к 2015 г.), в последующие годы также ожидается рост», – говорит представитель аэропорта. Это объясняется устойчивым ростом «Аэрофлота» и хорошими показателями летающих в «Шереметьево» пяти китайских авиакомпаний, добавляет собеседник. В 2015 г. «Аэрофлот» обеспечил «Шереметьево» 83,4% всего пассажиропотока.

«Планы московских гаваней вполне реализуемы: в кризис всегда происходит концентрация пассажиропотока в Москве. Все крупные авиакомпании – а они базируются в столице – растут быстрыми темпами. В 2017 г. должен открыться Египет, а если в 2018 г. начнет восстанавливаться экономика, то будет реализован отложенный спрос. Плюс хороший потенциал развития у китайского туризма», – говорит глава аналитического отдела «Авиапорта» Олег Пантелеев.

Гражданская авиации в 2017 г. начнет выходить из кризиса, однако рассчитывать на 20%-ный рост как по отрасли, так и в отдельных аэропортах нереалистично, отмечает принципал Bain & Company Андрей Панов. «Ни один из этих аэропортов не сможет забрать существенную долю пассажиропотока у «Шереметьево», поскольку основной поток там создает «Аэрофлот» и его партнеры. Значит, оставшуюся часть рынка, которая вряд ли вырастет более чем на 5–10%, «Внуково» придется делить с «Домодедово» и только начинающим работать «Жуковским». Следовательно, рост на 20% возможен лишь за счет переманивания клиентов друг у друга», – объясняет он.