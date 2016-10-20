«Интер РАО» не будет строить ТЭС во Вьетнаме стоимостью $2 млрд

«Интер РАО» не будет строить во Вьетнаме теплоэлектростанцию «Куангчать-2», новым инвестором назначена местная компания EVN, сообщил в среду официальный портал правительства Вьетнама. В 2015 г. «Интер РАО» готовила инвестзаявку на участие в этом проекте. Он предусматривал строительство ТЭС мощностью 1,2 ГВт, его стоимость оценивалась в $2 млрд. Тогда же был подписан меморандум о взаимопонимании.

Инвестор для этого проекта был практически найден, но случилась девальвация рубля, сказал «Ведомостям» представитель «Интер РАО». Экономика проекта была пересчитана и был сделан вывод, что для российских инвесторов он невыгоден, объясняет собеседник, проект изначально был на грани рентабельности. Вьетнаму было предложено искать другого партнера, в итоге Вьетнам нашел его у себя, сказал представитель «Интер РАО».

Международный бизнес рассматривается «Интер РАО» как одно из перспективных направлений для развития. Для этого в 2011 г. была создана компания «Интер РАО – экспорт». На начало 2016 г. портфель текущих заказов компании составляет около $2 млрд. Общая мощность строящихся и планируемых к строительству энергообъектов – 1231 МВт. Общая мощность поставляемого оборудования – 1655 МВт.

Крупнейший проект «Интер РАО – экспорт» реализует на Кубе. В прошлом году правительство одобрило предоставление Кубе экспортного кредита в $1,2 млрд на строительство одного энергоблока на ТЭС «Максимо Гомес» и трех – на ТЭС «Восточная Гавана». По другому крупному проекту – строительству ГЭС «Чиуидо-1» мощностью 637 МВт в Аргентине – переговоры еще идут. Его стоимость составляет $2 млрд, кредит на $1,2 млрд готов предоставить ВЭБ. «Интер РАО – экспорт» должна выступить субподрядчиком по поставке всего комплекса электро- и гидромеханического оборудования.

«Интер РАО» Энергохолдинг

Акционеры – «Роснефтегаз» (26,3%), «Интер РАО капитал» (19,98%), ФСК (14,07%), «Русгидро» (4,92%).

Капитализация – 341,2 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 407,1 млрд руб.

Прибыль – 62 млрд руб.

По отчету «Интер РАО», в 2015 г. «Интер РАО – экспорт» получила 680 млн руб. от экспорта оборудования в Венесуэлу и Эквадор. Выручка группы «Интер РАО» за этот же период составила 805,34 млрд руб.

В 2000–2014 гг. потребление электроэнергии во Вьетнаме росло на 13% в год. В 2015 г. в стране было произведено 140 млрд кВт ч электроэнергии (для сравнения: в России – 1026,88 млрд кВт ч). Доля угольной генерации составляет 24%, газ – 33%, ГЭС – 38%. Во Вьетнаме уже работает «Росатом». Госкорпорация в 2017 г. должна начать строительство АЭС «Ниньтхуан-1» мощностью 2 ГВт (стоимость проекта – $8 млрд).

За время реализации проектов по договорам о предоставлении мощности «Интер РАО» накопила значительный опыт в инжиниринге, модернизации энергообъектов, было бы логично попытаться его монетизировать, тем более что внутри России запросов на подобные проекты пока немного, говорит аналитик Raiffeisenbank Федор Корначев. Но инжиниринговые услуги – не самый маржинальный рынок, для «Интер РАО» было бы проще выходить в страны бывшего СССР, где есть проекты на российских технологиях, предполагает он.

«Интер РАО» выходит на очень конкурентный рынок и большой вопрос – готова ли компания эту конкуренцию выдержать, соглашается директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Тем более что сама компания закупает турбины большой мощности за границей, в России они не производятся, отмечает он. К примеру, у «Росатома» накоплен хороший производственный капитал на уровне ведущих мировых концернов, его компетенции, материальная и ресурсная базы позволяют реализовывать проекты полного цикла, говорит Пикин. А контракты «Интер РАО» пока выглядят как возврат старых советских долгов Кубой, Венесуэлой, считает эксперт, они основаны на внеконкурентных договоренностях на межгосударственном уровне.