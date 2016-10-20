Чиновники хотят обязать РЖД улучшить условия доставки грузов

Минэкономразвития поддерживает намерение РЖД продлить действие 13,4%-ных надбавок к тарифу перевозки грузов, но при соблюдении определенных условий, следует из протокола заседания комитета по тарифному регулированию Совета потребителей при РЖД («Ведомости» ознакомились с содержанием документа). Чиновники согласны разрешить РЖД повышать тарифы, только если та в инвестпрограмме подготовит предложения по расшивке узких мест с указанием источников финансирования. Еще одно требование – оптимизировать издержки и сократить прогнозный дефицит бюджета, который сейчас оценивается в 142,4 млрд руб. Вопрос механизма привязки прорабатывается, сказал представитель Минэкономразвития. Представитель РЖД от комментариев отказался.

С 2013 г. РЖД на четыре года получила право повышать или понижать тарифы на отдельные грузы по некоторым направлениям. В конце 2014 г. РЖД ввела надбавки на перевозку нефтепродуктов, угля, металла и др. Максимальная надбавка – 13,4%, а максимальная скидка – 25%. Право РЖД пользоваться надбавками истекает в 2017 г. Экспортные надбавки нужно продлить на четыре года, говорил министр транспорта Максим Соколов. В интервью ТАСС министр также заявил, что РЖД нужно дать право повышать тариф на 25% по некоторым неприоритетным для российской грузовой базы направлениям. Решение продлить право РЖД на повышение или понижение тарифа будет принимать ФАС по согласованию с правительством. Ее представитель от комментариев отказался.

Применение повышающих коэффициентов может принести РЖД дополнительно до 40 млрд руб. Это поддержит монополию при росте тарифа на запланированные 4,5%. Отказаться от применения этого механизма РЖД готова, если базовый тариф в 2017 г. вырастет на 9,6%. Логика Минэкономразвития в том, чтобы монополия, больше зарабатывая, улучшала качество сервиса, повышала скорость и надежность доставки грузов, объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Узкие места сети РЖД – это традиционно подъезды к портам Дальнего Востока и Черного моря, говорит эксперт. Выполнить условия Минэкономразвития РЖД сможет, считает он: в инвестпрограмме монополии есть блок, посвященный снятию инфраструктурных ограничений – это одно из приоритетных для РЖД направлений (62 млрд из 389 млрд руб. инвестпрограммы в 2017 г.).

Продлевать право вводить экспортные надбавки нельзя – нагрузка на грузоотправителей и так слишком высока, считает Совет потребителей. Совет операторов железнодорожного транспорта уверен, что нецелесообразно давать РЖД право повышать тарифы на 25% без предварительного обсуждения с грузоотправителями, говорится в проекте протокола к заседанию Совета операторов, которое прошло в среду.