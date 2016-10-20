С начала 2016 г. в Петербурге открылось больше 130 концептуальных ресторанов и баров

В этом году в Петербурге открылось больше 130 концептуальных заведений общепита, из которых треть – бары

С начала 2016 г. в Петербурге открылись больше 130 новых концептуальных кафе, ресторанов и баров, подсчитали аналитики Colliers International. Потребитель становится все более искушенным, он приходит за атмосферой, общением, новыми знакомствами и впечатлениями, а не только чтобы поесть, объясняет востребованность концептуальных заведений Александр Просенков, руководитель департамента стрит-ритейла Colliers в Петербурге.

Colliers проводил подобное исследование впервые, общее число открытых заведений общественного питания в компании не подсчитывали. По данным «Бестъ», к концу 2015 г. в Петербурге было 5150 заведений общепита, за прошлый год закрылось 465 точек, открылось 313. В этом году закрылись рестораны «Дача», «Дастархан», «Гюльчатай», Trattoria Roberto и др., рассказывают в Colliers.

Петербургский рынок уже достиг насыщения однотипными кафе и ресторанами, а крупные игроки следуют стратегии точечного развития, говорит Просенков. Больше половины новых заведений расположились в Центральном, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском районах, следует из исследования. Треть открытых заведений – питейные, в Москве их доля всего 22% от общего числа новых точек, указывает Colliers. Бары открывались на улицах Рубинштейна (Format, Commode, HXGN), Думской («Дачники», Four Rooms), Ломоносова (The Playground) и др., перечисляет Colliers.

Владелица ресторана Kroo Cafe Виолетта Кроо говорит, что решила открыть Doggy Dog, потому что видит перспективы в заведениях с демократичными ценами. По ее словам, самое ценное в мегаполисе – это время, главные критерии для заведений – быстро, качественно и доступно для всех, а если еще добавить, что это вкусно и модно, то успех гарантирован. Правила успеха заведения – адекватная ценовая политика, высокий уровень качества и интересный ассортимент, в котором нет стандартных позиций, это востребовано среди петербуржцев, которые ориентированы на искусство, в том числе и питья, считает PR-директор Craft Team (управляет «Бар, которого нет») Анна Федонкина. В открытие Doggy Dog вложено около 8 млн руб., проект оправдывает ожидания – у кафе уже сложилась собственная аудитория, говорит Кроо. Есть идеи тиражировать этот формат, добавляет она.

Площадь баров – 120–150 кв. м, вложения в ремонт и кухонное оборудование – от 10 млн до 20 млн руб., говорит руководитель направления торговой недвижимости ГК «Бестъ» Станислав Ступников. По его словам, средний ресторан занимает 500–600 кв. м, инвестиции в открытие могут составлять от $1 млн до $3 млн в зависимости от дизайна проекта. У баров меньше расходная часть, к примеру, не надо содержать шеф-поваров, говорит Ступников. Ресторанам нужны потокообразующие места на основных магистралях, а бары могут располагаться в прилегающих коридорах, где аренда дешевле на 30–40%, сказал Ступников. По данным Colliers, ставки аренды в стрит-ритейле на Невском проспекте – от 5000 до 12 500 руб. за 1 кв. м в месяц, на Каменноостровском проспекте и Большом проспекте Петроградской стороны – от 1500 руб. до 10 000 руб. за 1 кв. м. В III квартале Colliers не заметил изменения ставок, хотя в первой половине 2016 г. был небольшой рост на Невском, пишет Colliers. На центральных торговых артериях Петербурга доля вакантных помещений составила 3%, ротация была незначительной, отмечают в Colliers.

С учетом небольшого количества предлагаемых в аренду помещений в центре города перспективными площадками для развития операторов общественного питания могут стать новые жилые массивы, где встроенным коммерческим помещениям отводится от 5 до 10% суммарной жилой площади, считают в Colliers.

По данным Петростата, оборот общественного питания увеличился за девять месяцев 2016 г. на 8% до 47,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.