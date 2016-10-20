Продажи в гастрономе Stockmann во время акции «Сумасшедшие дни» выросли в 7 раз

Во время акции «Сумашедшие дни» в гастрономе Stockmann дневные продажи выросли в семь раз по сравнению с обычными днями, рассказал гендиректор сети супермаркетов «Лэнд» (оператор гастронома) Дмитрий Чтецов сегодня на конференции «Ведомостей» «Пищевая промышленность Петербурга и Ленобласти». По его словам, скидки доходили до 50% в зависимости от категории товара. Акция проходила с 5 по 9 октября.

Был наплыв посетителей, которые проводили 30-40 минут в очереди к кассам, поэтому ритейлер принял решение поставить десять дополнительных касс, говорит Чтецов. В период акции постоянных покупателей было меньше, чем обычно, приехали клиенты из разных районов города и области, знает он. Были востребованы импортные товары, их доля в продажах доходила до 20-25%, говорит он. Скидки на товары сказались на рентабельности. Падение маржи во время акции составило около 25%, говорит Чтецов. Такой огромный трафик компенсировал падение маржи из-за скидок, считает гендиректор Infoline Иван Федяков. Рост трафика во время акции можно объяснить еще эффектом низкой базы, «Лэнд» только в апреле начал работу, поэтому идет процесс подбора подходящего ассортимента.

Универмаг и гастроном Stockmann находятся в торговом центре «Невский», который открылся в 2010 г. До конца 2015 г. Stockmann самостоятельно управлял одноименным гастрономом, с апреля 2016 г. оператором магазина стал «Лэнд». «Сумасшедшие дни» проводятся дважды в год. По итогам весенней акции «Сумасшедшие дни» в 2015 г. продажи выросли на 10% в рублях, сообщал тогда финский ритейлер. Компания была довольна результатами с учетом сложившийся экономической ситуации.

Сети и производители совместно снижают наценку, поэтому сотрудничество может оказаться взаимовыгодным, объясняет один из поставщиков. Некоторым производителям удается заработать на акции «Сумасшедшие дни», все зависит от глубины скидки, говорит он. По его словам, все имиджевые бонусы достаются ритейлеру, потребители запоминают его бренд и связывают скидки именно с ним. Как правило, эффект высоких продаж проходит сразу после окончания акции, добавляет собеседник «Ведомостей». Лояльность к брендам в последние два года снизилась, потребитель покупает более дешевый вариант, говорит он. Инвестиции в цены абсолютно обоснованы, так как значительная часть покупателей может стать постоянными клиентами гастронама Stockmann, считает гендиректор Infoline-аналитика Михаил Бурмистров

В I квартале 2016 г. выручка гастронома Stockmann не превышала 300 000 руб. (с НДС) в день, а в III квартале приблизилась к 1 млн руб. (с НДС) в день, оценивает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Продажи гастронома до передачи в управление «Лэнду» были минимальны, а трафик не превышал 300 человек в день, поэтому изменения в ассортименте и ценах, сопровождавшиеся масштабными промоакциями, и обусловили столь значительный прирост трафика и выручки, говорит Бурмистров. Ценовая политика стала существенно более гибкой и понятной для покупателей, добавляет он.

Бренд ритейлера утрачивает важность для потребителя, растет доля акционных товаров, говорит гендиректор Северо-Западного дивизиона «Пятерочки» Андрей Нор-Аревян. Потребитель гордится, когда совершил умную покупку (качественный товар за меньшие деньги), считает он. Доля акционных товаров в «Пятерочке» продолжает расти, она достигла уже 39,4% от ассортимента магазина, говорит он.

Кампания «Миланские цены» в ЦУМе привела к росту выручки за осенне-зимний сезон 2016 г. ( с 1 февраля по 31 июля) на 12% в евро и 30% в рублях, но чистая прибыль упала на 10-15%, рассказывал ранее генеральный менеджер ЦУМа Александр Павлов. Клиентская база увеличилась на 30%, конверсия выросла на 22%, трафик в ЦУМе - на 15%, перечислил он.