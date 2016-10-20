Торговля и услуги

Поставщики шуб недосчитались выручки из-за новых меток

Чиновники недооценили спрос на метки в 4 раза
Поставщики шуб недосчитались выручки из-за новых меток
Поставщики шуб недосчитались выручки из-за новых меток
Д. Гришкин / Ведомости

В апреле 2016 г. в России заработал пилотный проект по внедрению радиочастотных меток на меховые изделия, а в августе маркировка стала обязательной. К этому оказались не готовы как компании на рынке, так и Гознак, уполномоченный выдавать контрольно-идентификационные знаки (КИЗ) поставщикам шуб и шапок.

Минпромторг отчитался о шубах с чипами
Минпромторг отчитался о шубах с чипами
С апреля в России тестируется маркировка меховых изделий RFID-метками

Когда в апреле стартовала добровольная маркировка меховых изделий, Гознак получил прогноз: за год потребуется 2,66 млн КИЗов, рассказала пресс-секретарь Гознака Наталья Никифорова. И тесты с 1 апреля по 15 августа 2016 г. этот прогноз подтверждали, тогда было отгружено 1,16 млн меток, в сутки изготавливалось по 30 000 меток, говорит она.

Но в августе, когда маркировка меховых изделий стала обязательной, за один месяц число заявок в 4 раза превысило планы – в сутки требовалось 120 000 меток. В результате Гознак не всегда справлялся с заказами и предоставлял участникам рынка метки не за пять суток, как стандартно прописывалось в договоре, а дольше, признает представитель Гознака. Кроме того, метки также надо доставить до производителя – а это не входит в обязанности Гознака. Иногда на доставку меток уходило до 10–12 дней, уточняет Никифорова.

В 2016 г. на маркировку изделий было подано значительно больше заявок, чем оценивала официальная статистика Росстата и таможни за весь 2015 г. и прогнозировали отраслевые союзы, отмечает замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. В информационной системе маркировки зарегистрировались более 6000 организаций и индивидуальных предпринимателей – представителей мехового бизнеса России, отметил Евтухов.

Метки с задержками получал, например, ЦУМ, импортирующий шубы и другие меховые изделия, говорит генеральный менеджер ЦУМа Александр Павлов. Сейчас торговый дом получил все запрашиваемые метки, но задержки привели к потере в продажах за время ожидания, добавляет Павлов. Сколько именно недосчитался ЦУМ, он не сказал.

Шубы методом имплантации меток будут превращены в высокотехнологические изделия
ФНС придумала, как остановить ввоз контрафактных шуб
Новая система контроля автоматически покажет все подозрительные транзакции

Производитель меховых изделий «Второй меховой» ждал меток примерно 2–3 недели, говорит его владелица Мария Полякова. В период ожидания невозможно было вести торговлю, компания была вынуждена тратить дополнительные средства на хранение товара и терять прибыль, жалуется предпринимательница. «В числе трудностей, с которыми мы столкнулись, можно упомянуть необходимость маркировать не только новый товар, но и тот, который у нас был на остатках. Мы рассчитывали закупать КИЗы только на новую продукцию, но оказалось, что КИЗы необходимы были также на старый товар», – добавляет она.

Помимо этого производитель столкнулся с тем, что не мог записать информацию на уже полученные метки, сетует Полякова. «На чипы новых меховых изделий необходимо записывать информацию о товаре, но мы не могли этого сделать, потому что наше программное обеспечение не соответствовало модифицированным чипам от Гознака», – поясняет она.

Другой производитель и продавец меховых изделий – меховое объединение «Мелита» – первые метки получило довольно быстро, но потом тоже столкнулось с задержками, признает его гендиректор Раис Гумеров.

Сейчас, по его словам, компания получила необходимые метки и не испытала существенных потерь продаж.

Крупные игроки считают, что маркировка шуб даже несмотря на трудности благотворна для рынка. Например, Ольга Демидова, директор департамента по связям с общественностью сети магазинов «Снежная королева», считает, что обязательная маркировка создает на рынке равные для всех участников конкурентные условия. Идея внедрения меток правильная, согласен Гумеров, просто рынок сейчас оказался не готов к этому.

Ажиотаж на рынке после введения маркировки на изделия из меха напоминает ситуацию в 1990-х гг., когда вводился акциз на алкоголь, считает Демидова. Тогда это было непривычно и некоторым казалось дикостью, а сейчас сложно представить, как можно купить алкоголь без акциза, рассуждает она.

Сегодня многие трудности, связанные с производством меток для шуб, решены, уверяет представитель Гознака: выпускается 100 000 КИЗов в сутки, уже отгружено 3,7 млн меток и без задержек обрабатываются заявки, которые поступили с 3 по 10 октября, а срок подачи документов на получение меток продлен до 7 ноября.

По словам Евтухова, по результатам реализации проекта по маркировке изделий из натурального меха будет решено, расширять ли перечень товаров для маркировки: «Сейчас рассматривается вопрос распространения маркировки на обувь». Помимо этого на январь 2017 г. запланировано начало реализации добровольного эксперимента по маркировке лекарственных препаратов; в качестве контрольных знаков рассматриваются не только метки с RFID-чипами, отмечает собеседник «Ведомостей».

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике