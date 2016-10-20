Поставщики шуб недосчитались выручки из-за новых меток

В апреле 2016 г. в России заработал пилотный проект по внедрению радиочастотных меток на меховые изделия, а в августе маркировка стала обязательной. К этому оказались не готовы как компании на рынке, так и Гознак, уполномоченный выдавать контрольно-идентификационные знаки (КИЗ) поставщикам шуб и шапок.

Когда в апреле стартовала добровольная маркировка меховых изделий, Гознак получил прогноз: за год потребуется 2,66 млн КИЗов, рассказала пресс-секретарь Гознака Наталья Никифорова. И тесты с 1 апреля по 15 августа 2016 г. этот прогноз подтверждали, тогда было отгружено 1,16 млн меток, в сутки изготавливалось по 30 000 меток, говорит она.

Но в августе, когда маркировка меховых изделий стала обязательной, за один месяц число заявок в 4 раза превысило планы – в сутки требовалось 120 000 меток. В результате Гознак не всегда справлялся с заказами и предоставлял участникам рынка метки не за пять суток, как стандартно прописывалось в договоре, а дольше, признает представитель Гознака. Кроме того, метки также надо доставить до производителя – а это не входит в обязанности Гознака. Иногда на доставку меток уходило до 10–12 дней, уточняет Никифорова.

В 2016 г. на маркировку изделий было подано значительно больше заявок, чем оценивала официальная статистика Росстата и таможни за весь 2015 г. и прогнозировали отраслевые союзы, отмечает замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. В информационной системе маркировки зарегистрировались более 6000 организаций и индивидуальных предпринимателей – представителей мехового бизнеса России, отметил Евтухов.

Метки с задержками получал, например, ЦУМ, импортирующий шубы и другие меховые изделия, говорит генеральный менеджер ЦУМа Александр Павлов. Сейчас торговый дом получил все запрашиваемые метки, но задержки привели к потере в продажах за время ожидания, добавляет Павлов. Сколько именно недосчитался ЦУМ, он не сказал.

Производитель меховых изделий «Второй меховой» ждал меток примерно 2–3 недели, говорит его владелица Мария Полякова. В период ожидания невозможно было вести торговлю, компания была вынуждена тратить дополнительные средства на хранение товара и терять прибыль, жалуется предпринимательница. «В числе трудностей, с которыми мы столкнулись, можно упомянуть необходимость маркировать не только новый товар, но и тот, который у нас был на остатках. Мы рассчитывали закупать КИЗы только на новую продукцию, но оказалось, что КИЗы необходимы были также на старый товар», – добавляет она.

Помимо этого производитель столкнулся с тем, что не мог записать информацию на уже полученные метки, сетует Полякова. «На чипы новых меховых изделий необходимо записывать информацию о товаре, но мы не могли этого сделать, потому что наше программное обеспечение не соответствовало модифицированным чипам от Гознака», – поясняет она.

Другой производитель и продавец меховых изделий – меховое объединение «Мелита» – первые метки получило довольно быстро, но потом тоже столкнулось с задержками, признает его гендиректор Раис Гумеров.

Сейчас, по его словам, компания получила необходимые метки и не испытала существенных потерь продаж.

Крупные игроки считают, что маркировка шуб даже несмотря на трудности благотворна для рынка. Например, Ольга Демидова, директор департамента по связям с общественностью сети магазинов «Снежная королева», считает, что обязательная маркировка создает на рынке равные для всех участников конкурентные условия. Идея внедрения меток правильная, согласен Гумеров, просто рынок сейчас оказался не готов к этому.

Ажиотаж на рынке после введения маркировки на изделия из меха напоминает ситуацию в 1990-х гг., когда вводился акциз на алкоголь, считает Демидова. Тогда это было непривычно и некоторым казалось дикостью, а сейчас сложно представить, как можно купить алкоголь без акциза, рассуждает она.

Сегодня многие трудности, связанные с производством меток для шуб, решены, уверяет представитель Гознака: выпускается 100 000 КИЗов в сутки, уже отгружено 3,7 млн меток и без задержек обрабатываются заявки, которые поступили с 3 по 10 октября, а срок подачи документов на получение меток продлен до 7 ноября.

По словам Евтухова, по результатам реализации проекта по маркировке изделий из натурального меха будет решено, расширять ли перечень товаров для маркировки: «Сейчас рассматривается вопрос распространения маркировки на обувь». Помимо этого на январь 2017 г. запланировано начало реализации добровольного эксперимента по маркировке лекарственных препаратов; в качестве контрольных знаков рассматриваются не только метки с RFID-чипами, отмечает собеседник «Ведомостей».