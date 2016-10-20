Бизнес Airbnb в Нью-Йорке оказался под угрозой

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо готовится подписать закон, который фактически прекратит деятельность Airbnb в одноименном городе. Если закон вступит в силу, любому собственнику жилья в Нью-Йорке, разместившему на Airbnb предложение о его сдаче в краткосрочную аренду, будет грозить штраф до $7500. Куомо должен подписать этот документ до конца следующей недели.

Пытаясь предотвратить подписание закона, Airbnb предложила властям уступки, среди которых обязательная регистрация хозяев жилья, которая поможет отслеживать квартиросъемщиков, и правило, по которому один хозяин сможет предлагать в аренду через Airbnb только один жилой объект.

Член законодательного собрания штата и соавтор закона Линда Розенталь сказала, что считает эти уступки совершенно недостаточными, чтобы успокоить законодателей. «Нарушитель законов не должен принимать закон, это дело законодателей», – заявила она, добавив, что из-за Airbnb уменьшается предложение аренды доступного жилья на Манхэттене.

Суть претензий Онлайн-площадка, соединяющая владельцев домов и квартир по всему миру с туристами и другими потенциальными арендаторами, часто вступает в конфликты с регуляторами, обвиняющими Airbnb в содействии нелегальному гостиничному бизнесу и уменьшении количества доступного жилья в городах. В Нью-Йорке представители властей и союзы владельцев гостиниц особенно активно возмущались тем, что Airbnb не соблюдает закон, запрещающий краткосрочную аренду жилья на Манхэттене. Он был принят в 2010 г., но соблюдается довольно редко.

В среду Airbnb заявила о желании платить налоги в Нью-Йорке, оценив, что при предложенной новой схеме регистрации потенциальные поступления в бюджет штата могут составить $90 млн в год. Кроме того, компания предложила навсегда блокировать использование ее сервиса хозяевами, нарушившими закон от 2010 г. более трех раз.

Крис Лехейн, отвечающий в Airbnb за общественную политику, призвал Куомо наложить вето на закон и заявил, что он пролоббирован владельцами отелей и отражает их интересы.

Компания уже договорилась о передаче в бюджет налогов с властями многих крупных городов, включая Париж – крупнейший рынок для Airbnb. В Нью-Йорке база Airbnb насчитывает 46 000 домов и квартир.

Как и другим стартапам из Кремниевой долины, разрушившим привычные бизнес-модели, по мере своего расширения Airbnb приходится идти на уступки местным регуляторам и лоббистским группам, но этот процесс не обходится без конфронтации. В Сан-Франциско Airbnb ведет судебное разбирательство с властями города, которые хотят штрафовать хозяев, сдающих жилье в аренду, но отказывающихся регистрироваться.

Airbnb остается одним из самых успешных стартапов Кремниевой долины, недавно компанию оценили в $30 млрд. Урегулирование споров с регуляторами на ключевых рынках, к которым относится Нью-Йорк, критически важно для компании, которая запланировала провести IPO в течение ближайших двух лет.

Перевела Надежда Беличенко