Девелопер из Петербурга хочет выпускать козий сыр в Ленобласти

Группа компаний «Первый базис» планирует создать в Ленобласти агропромышленный комплекс Village du Fromage по производству мягких, полутвердых и свежих выдержанных сыров из козьего и коровьего молока, рассказала заместитель гендиректора компании Татьяна Шеховцова вчера на конференции «Ведомостей». По ее словам, общий объем инвестиций составит около 350 млн руб. «Первый базис» выступит в качестве девелопера, а деньги вложит группа инвесторов, часть которых имеет опыт в сельском хозяйстве, французский партнер предоставит рецептуру, технологии, оборудование и проект. Назвать инвесторов Шеховцова отказалась.

По словам Шеховцовой, предприятие будет перерабатывать около 3 т молока в сутки и выпускать около 350 кг сыра, в основном козьего. Выпуск планируется начать в сентябре 2017 г. Для реализации проекта необходим участок от 5 га до 8 га. На начальном этапе компания планирует ввезти из Франции 350 коз, а затем довести их численность до 1000.

Бизнес «Первого базиса» В портфеле проектов «Первого базиса» бизнес-центр Eco-Status на Лиговском проспекте, 140, складские и производственные объекты, сказано на его сайте. Кроме того, у компании есть проект по созданию сети стритфуда «Подключайся».

Это средний по масштабам проект, оценивает представитель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Виктор Кобяков. В Ленобласти коз разводит ЗАО «Племенной завод «Приневское», но места на рынке хватит и новому игроку, уверен он. По словам Кобякова, чиновники подготовили для инвестора список участков, с собственниками которых можно вести переговоры о размещении предприятия. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Первый базис» принадлежит Феликсу Зборовскому. Основной профиль компании – девелопмент и управление недвижимостью (см. врез).

Произвести 350 кг сыра в сутки не проблема, проблема их продать, считает Владимир Гельбер из «Приневского». Производством козьего молока и продуктов на его основе компания занимается с 2008 г. Максимальный надой – до 2,5 т, около 50 кг сыра в сутки, но производство козьего молока зависит от сезона, зимой его практически нет, говорит Гельбер. По его словам, из-за сезонных провалов с надоями производителям козьего сыра сложно попасть в сетевые магазины, которым нужны регулярные поставки в одинаковых объемах. Рентабельность по разным видам сыра от 4 до 11%, говорит Гельбер.

Сельское хозяйство сейчас растет, поэтому туда устремились девелоперы, говорит Максим Купреенко, гендиректор торгового дома «Лукоз-Саба Москва». Инвестор может уложиться в 350 млн руб., считает он. Лучший показатель надоя с козы на пике сезона – 3,5 л в день, значит, чтобы обеспечить заявленные объемы, новому игроку придется дополнительно закупать молоко, рассуждает Купреенко.

Вкладывать в подобный проект имеет смысл, только если инвестор умеет это продавать, уверен Купреенко. Козьи сыры всегда есть в магазинах, поэтому важно четко понимать потребности рынка, угадать с продуктом, позиционированием, отмечает он. Козий сыр особенно чувствителен к качеству молока, молодые сыры – недешевый продукт, затраты высоки, а рынок сжимается, рассуждает Купреенко. В числе рисков он называет курсовую разницу при закупке коз (средняя стоимость козы – 800–1000 евро), а также возможную отмену продуктового эмбарго.