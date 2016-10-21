В России образовался дефицит поставок апельсинов

России потребительские цены на апельсины в сентябре выросли на 15,7%, по данным Росстата (см. также график). Причина – образовавшийся на рынке дефицит цитрусовых, считают участники рынка.

В 2015 г. крупнейшим импортером цитрусовых в Россию была Турция: на нее приходилось около 35% импорта, или 538 058 т. В начале 2016 г. Россия ввела в отношении страны экономические санкции, под запрет подпали и поставки апельсинов. В первом полугодии 2016 г. доля Турции в импорте цитрусовых сократилась до 9,6%, по данным Плодоовощного союза. А доля Египта выросла с 26,9% в январе – июне 2015 г до 37,1%. Но в конце сентября 2016 г. Россельхознадзор временно запретил поставки цитрусовых из Египта из-за систематических нарушений фитосанитарных требований.

Сотрудник крупного ритейлера предупреждал тогда о возможном скачке цен, который остановится после того, как сети наладят новые каналы поставок. Представитель «Ашана» Мария Курносова обещала, что адаптация займет не более 2–3 недель. Египетские апельсины можно заменить аналогичными из Марокко, Сирии и Ирана, перечислял представитель «Дикси».

Но в этом году сезон апельсинов в Южно-Африканской республике (ЮАР) закончился почти на месяц раньше, чем обычно, на прилавках есть только остатки продукции, приводит еще одну причину дефицита представитель «Ленты» Анна Мелешина. В 2014 и 2015 гг. на ЮАР приходилось около 10% всего импорта цитрусовых, по данным Плодоовощного союза.

В начале октября Россия сняла запрет на турецкие фрукты. «Российское сельское хозяйство не производит таких продуктов, а поступление на рынок турецких продуктов может привести <...> к снижению цен на эти продукты», – сказал президент Владимир Путин после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкие апельсины в опте дешевле египетских примерно вдвое, знает руководитель ГК «Реал» (занимается дистрибуцией продуктов и розничной торговлей) Александр Мышинский. По его словам, импортеры перестали покупать у других поставщиков цитрусовые в ожидании более дешевых турецких фруктов.

Но апельсины из Турции еще не появились в России в необходимом объеме, отмечает Мелешина: первые поставки ожидаются в конце октября – начале ноября. Следовательно, рынок начнет активно насыщаться более дешевыми турецкими апельсинами с конца ноября, ожидает он.