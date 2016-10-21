Транспорт

Аэропорт «Домодедово» впервые с 2013 года раскрыл финансовые результаты

Компания отчиталась в соответствии с МСФО за 2014, 2015 годы и первое полугодие 2016 года
Аэропорт «Домодедово» впервые с 2013 г. раскрыл финансовые результаты
Аэропорт «Домодедово» впервые с 2013 г. раскрыл финансовые результаты
Е. Разумный / Ведомости

Московский аэропорт «Домодедово» впервые с 2013 г. раскрыл финансовые результаты. Компания подвела итоги за первые полгода 2016 г., а также за 2015 и 2014 гг. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В пресс-релизе отмечается, что «Домодедово» первым в Московском авиационном узле публикует консолидированные финансовые результаты.

За первые шесть месяцев 2016 г. пассажиропоток составил 12,6 млн, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузопоток сократился на 6,3% до 64 млн т.

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На операционные и финансовые показатели аэропорта по итогам 2015 г. и первого полугодия 2016 г. оказали влияние несколько факторов, говорится в пресс-релизе компании. Это ограничение на полеты в Египет и Турцию. Отмечается, что в 2014 г. пассажиропоток «Домодедово» по направлению в Египет и на чартерных перевозках в Турцию составил 3,4 млн человек. На показатели компании также оказал влияние уход с рынка авиакомпаний «Трансаэро» и «Когалымавиа». Также в качестве факторов называются общая экономическая ситуация и изменение курсов валют.

В 2015 г. наблюдалось снижение пассажиропотока на 2,5 млн человек, при этом на внутренних рейсах количество обслуженных пассажиров выросло на 1,3 млн, отметили в компании.

Выручка аэропорта за шесть месяцев 2016 г. составила 17,8 млрд руб., а за первые полгода 2015 г. – 18,6 млрд руб. Чистая прибыль при этом в 2016 г. выросла на 4,1% до 3,7 млрд руб.

На показателях выручки в 2015 г. и первом полугодии 2016 г. сказались сокращение доходов в сегменте сопутствующих авиационных услуг, связанное с изменением объемов реализации и средней стоимости авиационного топлива, а также оптимизацией расходов авиакомпаний на бортовое питание.

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Отрицательную динамику доходов в коммерческом сегменте услуг в компании объяснили снижением покупательной способности пассажиров. В то же время выручка в авиационном сегменте продемонстрировала рост в связи с повышением доходов от тарифов, номинированных в иностранной валюте.

Показатель EBITDA по итогам 2015 г. сократился на 11,9% до 14,9 млрд руб. В 2016 г. показатель продолжил снижаться: за первые полгода он составил 6,2 млрд руб. против 7,3 млрд руб. за первое полугодие 2015 г. На EBITDA отрицательно повлияло формирование резервов по авиакомпаниям, прекратившим полеты.

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Комментарии  ()
anton.okunev
11:32 21.10.2016
Наверное млрд. вместо млн.
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