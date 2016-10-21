Агропром

British American Tobacco станет крупнейшей табачной компанией мира

После покупки Reynolds ВАТ перестанет уступать Philip Morris International
British American Tobacco станет крупнейшей табачной компанией мира
British American Tobacco станет крупнейшей табачной компанией мира
Е. Разумный / Ведомости

Производитель табачных изделий British American Tobacco (BAT) сделал предложение о покупке 57,8% конкурента, американской Reynolds American, сообщил BAT. Сейчас компания владеет 42,2% акций второй по величине американской табачной компании Reynolds American.

Объединенная компания станет крупнейшим публичным производителем табачных изделий в мире как по выручке, так и по прибыли, отмечает The Wall Street Journal. По данным Reuters, она станет единственным игроком, имеющим сильные позиции как на американском, так и на мировом рынке.

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Предложенная сумма сделки - $47 млрд: $20 млрд BAT намерен заплатить наличными и еще $27 млрд акциями BAT. Стоимость всего бизнеса Reynolds оценена в $93 млрд. BAT предлагает $56,5 за акцию, это на 20% выше цены на закрытие торгов 20 октября.

BAT предлагает провести сделку США в форме присоединения, в результате которого все акционеры Reynolds, кроме ВАТ, получат $24,13 за каждую акцию Reynolds American наличными и 0,5502 акции BAT. Сделка позволит создать более сильную, по-настоящему глобальную компанию по производству табачных продуктов и продуктов нового поколения, отмечает BAT.

Бизнес BAT и Reynolds не сильно пересекается, отмечает WSJ, но сделка вряд ли столкнется с серьезными препятствиями со стороны антимонопольных регуляторов. Сейчас BAT - игрок №2 среди публичных табачных компаний по объемам продаж, уступает Philip Morris International. А Reynolds занимает по этому показателю шестое место, добавляет WSJ.

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Основные бренды BAT - Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall and Rothmans. Покупаемой ею американской компании принадлежат бренды Newport, Camel, Pall Mal и др. Также она выпускает бездымную табачную продукцию и электронные сигареты. В III квартале Reynolds заняла 34.6% американского рынка, отмечает газета Financial Times.

Гендиректор British American Tobacco Никандро Дуранте называет сделку логичным продолжением отношений двух компаний. Будучи акционером Reynolds American с 2004 г., BAT зарабатывала на росте компании в США. Reynolds American значительно усилила бизнес после приобретения в 2015 г. табачной компании Lorillard, добавил он.

Объединение имеет стратегический смысл, поскольку BAT получит несколько сильных брендов и позиции Reynolds American на рынке изделий нового поколения, сказал газете Financial Times Гай Эллисон из Investec Wealth & Investment.

Предложение BAT было ожидаемым и даже неизбежным, сказано в обзоре Credit Suisse. Но время, в которое оно было сделано, стало неожиданным, говорится там же. Американский рынок табака – один из наиболее привлекательных, а Reynolds после слияния с Lorillard стал обладателем самого интересного портфеля брендов, считают аналитики.

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