British American Tobacco станет крупнейшей табачной компанией мира

Производитель табачных изделий British American Tobacco (BAT) сделал предложение о покупке 57,8% конкурента, американской Reynolds American, сообщил BAT. Сейчас компания владеет 42,2% акций второй по величине американской табачной компании Reynolds American.

Объединенная компания станет крупнейшим публичным производителем табачных изделий в мире как по выручке, так и по прибыли, отмечает The Wall Street Journal. По данным Reuters, она станет единственным игроком, имеющим сильные позиции как на американском, так и на мировом рынке.

Предложенная сумма сделки - $47 млрд: $20 млрд BAT намерен заплатить наличными и еще $27 млрд акциями BAT. Стоимость всего бизнеса Reynolds оценена в $93 млрд. BAT предлагает $56,5 за акцию, это на 20% выше цены на закрытие торгов 20 октября.

BAT предлагает провести сделку США в форме присоединения, в результате которого все акционеры Reynolds, кроме ВАТ, получат $24,13 за каждую акцию Reynolds American наличными и 0,5502 акции BAT. Сделка позволит создать более сильную, по-настоящему глобальную компанию по производству табачных продуктов и продуктов нового поколения, отмечает BAT.

Бизнес BAT и Reynolds не сильно пересекается, отмечает WSJ, но сделка вряд ли столкнется с серьезными препятствиями со стороны антимонопольных регуляторов. Сейчас BAT - игрок №2 среди публичных табачных компаний по объемам продаж, уступает Philip Morris International. А Reynolds занимает по этому показателю шестое место, добавляет WSJ.

Основные бренды BAT - Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall and Rothmans. Покупаемой ею американской компании принадлежат бренды Newport, Camel, Pall Mal и др. Также она выпускает бездымную табачную продукцию и электронные сигареты. В III квартале Reynolds заняла 34.6% американского рынка, отмечает газета Financial Times.

Гендиректор British American Tobacco Никандро Дуранте называет сделку логичным продолжением отношений двух компаний. Будучи акционером Reynolds American с 2004 г., BAT зарабатывала на росте компании в США. Reynolds American значительно усилила бизнес после приобретения в 2015 г. табачной компании Lorillard, добавил он.

Объединение имеет стратегический смысл, поскольку BAT получит несколько сильных брендов и позиции Reynolds American на рынке изделий нового поколения, сказал газете Financial Times Гай Эллисон из Investec Wealth & Investment.

Предложение BAT было ожидаемым и даже неизбежным, сказано в обзоре Credit Suisse. Но время, в которое оно было сделано, стало неожиданным, говорится там же. Американский рынок табака – один из наиболее привлекательных, а Reynolds после слияния с Lorillard стал обладателем самого интересного портфеля брендов, считают аналитики.