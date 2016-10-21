«Лента» может выкупить российские гипермаркеты финской Kesko

У Kesko в России работает 11 продовольственных магазинов под брендом «К-руока» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Крупнейшая российкая сеть гипермаркетов, «Лента» обсуждает покупку розничного продовольственного бизнеса финской компании Kesko в России, говорится в сообщении «Ленты».

Kesko также подтвердила переговоры о продаже российских продовольственных магазинов «Ленте». «На данный момент неясно, чем закончатся такие переговоры. Если они приведут к подписанию соглашения, об этом будет объявлено отдельно», - говорится в сообщении Kesko.

У Kesko в России работает 11 продовольственных магазинов под брендом «К-руока» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На данный момент «Лента» и финская компания еще не достигли соглашения по потенциальной сделке, отмечает «Лента».

Ранее Kesko уже продала другое свое российское розничное подразделение, которое занималось продажами спорттоваров в магазинах «Интерспорт». Сделка была закрыта в начале августа 2016 г., имя покупателя компания не раскрывает. Российская операционная компания магазинов Intersport – фирма «Иохастон» – сменила собственника в конце июля, согласно «СПАРК-Интерфаксу»: владельцем 100% долей стала кипрская «Флэшджипиком лтд». Сумма сделки составила около 100 млн руб., говорил источник «Ведомостей», знакомый с деталями переговоров.

Продажи сети гипермаркетов «К-руока» (входит в финский концерн Kesko) за первое полугодие 2016 г. выросли на 8,5% до 54 млн евро, рост в рублях – на 32,4%, отчитывалась ранее финская компания. Во II квартале продажи снизились на 0,2%, в первом – выросли на 20,6%. Общие продажи Kesko увеличились на 7,2% до 4,6 млрд евро. Перспективы российской экономики по-прежнему слабые, отмечал ритейлер в отчете.