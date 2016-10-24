«Зарубежнефть» удвоит добычу нефти

«Зарубежнефть» не планирует масштабную экспансию, а сосредоточится на повышении эффективности. «Приоритет – это повышение эффективности добычи и рентабельности текущих активов. Именно поэтому мы с 1 августа получили функции оператора в Харьягинском СРП (добыча – 1,5 млн т нефти. – «Ведомости»). Это полностью соответствует нашей стратегии в части фокуса на работе с издержками и месторождениями в поздней стадии разработки», – рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Сергей Кудряшов. В августе французская Total продала «Зарубежнефти» 20% в СРП и передала ей функции оператора. Доля «Зарубежнефти» выросла до 40%. Приобретенная доля в Харьяге даст госкомпании дополнительно 300 000 т нефти в год, говорит Кудряшов.

С 2011 г. группа «Зарубежнефть» увеличила добычу нефти на 6,24% до 10,2 млн т в 2015 г., говорится в отчете компании. Но более половины добычи группы обеспечивает нефть двух месторождений шельфа Вьетнама – в 2015 г. здесь было добыто 5,2 млн т. У «Зарубежнефти» в этом проекте 49%, контроль – у государственной Petrovietnam. Во втором по добыче активе – СК «Русвьетпетро» (3,2 млн т в 2015 г.), которая добывает сырье в Ненецком автономном округе, – у «Зарубежнефти» тоже 49%, остальное – у «дочки» Petrovietnam. Поэтому собственная добыча «Зарубежнефти» в 2015 г. – 4,7 млн т. К 2020 г. «Зарубежнефть» хочет увеличить собственную добычу до более чем 7 млн т нефти, а к 2030 г. – до более чем 12 млн т, следует из долгосрочной стратегии госкомпании. Документ был принят в 2014 г., но не был опубликован. С его содержанием удалось ознакомиться «Ведомостям». Планы по добыче Кудряшов подтвердил.

Узкая специализация В стратегии «Зарубежнефть» указывает, что специализируется на разработке сложных запасов, месторождений малого размера и активов с разбалансированной системой разработки. «Зарубежнефть» работает на зрелых месторождениях во Вьетнаме, разрабатывает гидрофобные карбонаты в Ненецком автономном округе, добывает высоковязкую нефть на Кубе и т. д.

Стратегия разбита на несколько этапов. На новом этапе, который стартует в 2017 г., «Зарубежнефть» собирается расширять деятельность и входить в новые проекты. Геологоразведку планируется проводить только в тех регионах, где уже ведется производственная деятельность, а входить в новые активы компания намерена там, где уже есть запасы. В стратегии указаны приоритетные страны для развития ресурсной базы. Это Россия, Вьетнам, страны Латинской Америки и Ближнего Востока с большими запасами, прежде всего Иран. Сколько «Зарубежнефть» собирается тратить на покупки, Кудряшов не говорит. В текущие проекты компания планирует инвестировать 50 млрд руб. На счетах компании на конец 2015 г. было 16,9 млрд руб. (данные отчетности по РСБУ).

А вот сегмент нефтепереработки не относится к числу первоочередных приоритетов, следует из документа. У «Зарубежнефти» в Боснии и Герцеговине есть нефтеперерабатывающий завод, завод по производству масел и сеть АЗС. С 2011 по 2015 г. «Зарубежнефть» сократила переработку на 16,7% до 916 000 т, говорится в годовом отчете. «С 2013 г. в «Зарубежнефти» разработана и успешно реализуется программа повышения эффективности этих предприятий. EBITDA НПЗ по итогам девяти месяцев 2016 г. в первый раз за девять лет будет положительной – на уровне $2–3 млн», – сказал Кудряшов. Нефтепереработка в Европе долго была в кризисе, но с 2015 г. ситуация начала улучшаться с падением цен на нефть, говорит старший аналитик «Атона» Александр Корнилов: «Выигрывать стали именно заводы с высокой глубиной переработки». Тем не менее инвесторов, готовых покупать такие активы, пока мало, сказал он. В соседней Сербии у «Газпром нефти» есть нефтеперерабатывающая NIS. Представитель «Газпром нефти» не стал комментировать, получала ли компания предложения о покупке активов «Зарубежнефти».

«Зарубежнефть» Нефтяная компания

Акционер – Росимущество (100%).

Выручка (МСФО, 2015 г.) – 56,6 млрд руб.

Чистая прибыль – 9,1 млрд руб.

За границей «Зарубежнефть», с одной стороны, – представитель интересов России, но в силу своего небольшого размера и влияния воспринимается иностранными инвесторами не слишком зависимой от Кремля, что играет ей на руку, отмечает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Деятельность компании по-прежнему будет сфокусирована на Вьетнам, считает Нестеров. Ираном интересуются все, но условия работы там пока не ясны, говорит эксперт.

Правительство в подготовленном в 2013 г. плане приватизации рассчитывало, что уже в 2014–2016 гг. снизит долю в «Зарубежнефти» до 90%, а к 2020 г. – до 50% плюс 1 акция. Прогнозный план приватизации находится в разработке, говорить о конкретных сроках и планах преждевременно, сказал представитель Минэкономразвития. Едва ли найдется много инвесторов на пакет «Зарубежнефти», считает Нестеров.