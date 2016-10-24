Россия может поставить новый рекорд добычи нефти

Россия может увеличить добычу нефти до нового рекорда – 548 млн т в 2017 г., сказал министр энергетики Александр Новак. Добыча на таком уровне предусмотрена прогнозом социально-экономического развития, пояснил он (его слова передал «Интерфакс»). Ранее ведомство прогнозировало, что добыча нефти в 2017 г. может остаться на уровне текущего года. В 2016 г. Минэнерго ожидает добычу нефти около 544 млн т.

В этом году за счет ввода новых месторождений и поддержания добычи на старых добыча нефти будет чуть выше той, что прогнозировали ранее, говорит представитель Минэнерго. «Соответственно, порядок цифр сохраняется, и в следующем году добыча будет примерно на уровне текущего года», – отметил он.

Возможно, в обновленном прогнозе отражена некоторая стабилизация суточных объемов добычи в ключевом для России регионе ХМАО – Югра к середине 2016 г., где с 2007 г. наблюдалось серьезное падение, полагает вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев. Увеличение добычи до 548 млн т будет все равно небольшим (0,5%) по сравнению с 2016 г., в котором ожидается более существенный прирост к 2015 г. (2%).

Уровень в 548 млн т – вполне консервативный прогноз, он отражает даже небольшое снижение добычи с текущего уровня, считает аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин. Если Россия сохранит октябрьские объемы добычи, свыше 1,5 млн т в сутки, страна может получить более 555 млн т нефти в год, что даже выше ожиданий Минэнерго, оценивает Кокин. Нефтяники начали 2016 г. достаточно сильно, добыча немного упала в августе в связи с ремонтами и стала опять сильно расти в сентябре, говорит он. Текущий уровень российской добычи в годовом исчислении превышает 550 млн т, согласен Денис Борисов, директор Московского нефтегазового центра EY. При сохранении нынешней динамики эксплуатационного бурения – по этому году ожидается преодоление отметки в 22,5 млн т, что станет очередным постсоветским максимумом, – 2017 год действительно может принести новый рекорд в объемах производства жидких углеводородов, рассуждает Борисов. В числе ключевых факторов, которые позволяют сохранять отрасли хорошую динамику, он называет длительные производственные циклы и меры налогового стимулирования через механизмы льготирования НДПИ и экспортной пошлины. Сейчас на пик выходят новые месторождения, инвестиции в которые начались 4–7 лет назад, например Новопортовское, им. Корчагина, Восточно-Мессояхское и несколько других, указывает Борисов. Пока запуск гринфилдов позволяет нивелировать снижение базовой добычи в Западной Сибири, а в ближайшие год-два будет введен еще ряд крупных проектов, например Ванкорский кластер месторождений, им. Филановского, Юрубчено-Тохомское и др.

Не помешает рекордам и возможное замораживание добычи, которое Россия обсуждает со странами ОПЕК, считает Кокин. «Россия находится в довольно выгодном положении за счет наращивания добычи последние полтора месяца, – говорит он. – Но мы можем ее еще нарастить в ноябре с запуском Заполярье – Пурпе». Уровень нефтяных цен остается комфортным для российских компаний, увеличивающих рублевые капзатраты в сегменте нефтедобычи, отмечает Перевезенцев. По итогам 2016 г. вырастут объемы буровых работ и вводы новых скважин, что положительно скажется и на объемах добычи в 2017 г., добавляет он.

Даже при замораживании добычи Минэнерго может так договориться с компаниями, чтобы ограничение прошло безболезненно для всех, считает Кокин. Российская нефть обеспечивает сегодня около 30% европейского импорта, нефтепродукты – 43%, сказал главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин на V Евразийском форуме. По его словам, в ближайшие полтора года период избытка предложения на рынке завершится и начнется процесс нормализации; цена на нефть превысит 55$/барр., но сохранится низкий уровень инвестиционной активности в крупных и сложных проектах, поскольку их экономика требует более стабильных и высоких цен.

Новые проекты на шельфе Арктики и севере Западной Сибири, а также развитие энергетической инфраструктуры может нивелировать дефицит и на десятилетия обеспечить безопасность поставок энергоносителей в Евразии, полагает Сечин.