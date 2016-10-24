«Домодедово» теряет выручку из-за кризиса

«Домодедово» в пятницу впервые с 2013 г. раскрыло отчетность по МСФО – сразу за 2014, 2015 гг. и первое полугодие 2016 г. «Мы не отказываемся от открытости, просто иногда нет рыночной необходимости публиковать полную отчетность на регулярной основе. Совместно с государством в аэропорту развивается аэродромная инфраструктура. Логично, что такая ситуация предполагает определенный уровень открытости», – объясняет представитель «Домодедово». Отчиталась кипрская DME Ltd., которая на 100% владеет 17 российскими компаниями, оказывающими услуги в «Домодедово», и пятью иностранными, в том числе кипрской Hacienda Investments Limited, владеющей всей недвижимостью аэропорта.

2014 год был рекордным для аэропорта не только по пассажиропотоку (33 млн человек), но и по финансовым результатам. Выручка достигла 41,2 млрд руб., EBITDA – 16,9 млрд руб. (рентабельность составила рекордные 40,8%), а чистая прибыль – 11,4 млрд руб. В прошлом году из-за введенных на полеты в Египет и Турцию ограничений (в 2014 г. эти направления обеспечили десятую часть трафика) и ухода с рынка «Трансаэро» и «Когалымавиа» ухудшились финансовые результаты аэропорта: выручка – на 4,3% до 39,4 млрд руб., EBITDA – на 11,9% до 14,8 млрд руб. (рентабельность – 37,6%), чистая прибыль – на 28,5% до 8,2 млрд руб.

«Домодедово» Аэропорт

Владелец – председатель совета директоров Дмитрий Каменщик (100%).

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 17,8 млрд руб.

Чистая прибыль – 4,7 млрд руб.

В этом году пассажиропоток в «Домодедово» продолжил сокращаться. Снижаются и финансовые показатели. Выручка в первом полугодии снизилась в сравнении с первым полугодием 2015 г. на 5,3%до 17,8 млрд руб., EBITDA – на 14,4% до 6,2 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 35%. Зато чистая прибыль выросла на 5,7% до 3,7 млрд руб., но произошло это за счет того, что аэропорт сократил почти до нуля убытки от курсовых разниц (в первом полугодии 2015 г. они составили 1 млрд руб.). Хорошие показатели «Домодедово» объясняются в том числе тем, что значительную долю пассажиропотока по-прежнему обеспечивают иностранные авиакомпании, которые платят в валюте и приносят основную прибыль, говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак.

Большую часть выручки (55%) «Домодедово» обеспечивают дополнительные авиационные услуги (заправка топливом, обработка багажа, поставка питания и др.), собственно авиационные услуги (предоставление терминала пассажирам, взлет-посадка) обеспечивают 29%, остальное – это коммерческие доходы: сдача площадей в аренду, реклама, парковка, гостиница и проч. (16%). Аэропорт регулярно платит дивиденды: за 2014 г. выплатил 7,8 млрд руб., за 2015 г. – 3,6 млрд руб., за первое полугодие – 2,2 млрд руб.