«Роснефть» сокращает московский офис «Башнефти»

«Роснефть» планирует сократить московский офис «Башнефти», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. Новое штатное расписание планируется утвердить в начале ноября. В первую очередь намерены «упразднить департаменты и службы, имеющие после покупки дублирующий характер», в частности экспортное направление, маркетинг, говорит один из собеседников агентства. Некоторые службы, например бухгалтерия, могут быть переведены на аутсорсинг, добавляет другой источник. Численность московского офиса может сократиться почти вдвое, утверждает первый собеседник. Часть людей могут перевести в офис компании в Уфе – в Башкирии сконцентрированы основные активы.

«Башнефть» Нефтяная компания

Акционеры – «Роснефть» (60,16% голосующих акций), Башкирия (25,79%).

Капитализация – 473,2 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 273,1 млрд руб.

Чистая прибыль – 14,7 млрд руб.

«В компании ходят слухи о серьезных сокращениях, но официально нам пока ничего не объявляли», – сказал «Ведомостям» один из сотрудников «Башнефти». «Понятно, что будут сокращать, отсюда у нас три пути: либо в Уфу, либо в «Роснефть», либо на улицу», – говорит другой. Сокращение московского офиса – логичный шаг: «Роснефть» планирует убрать дублирующие функции, чтобы достичь синергии, сказал «Ведомостям» представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. Сколько и когда будет сокращено людей, он не комментирует. Представитель «Башнефти» отказался от комментариев. Процесс уже начался – «Роснефть» на прошлой неделе выставила на годовые тендеры 5,3 млн т дизельного топлива уфимских НПЗ и 2,4 млн т мазута.

В офисе «Башнефти» в Москве работает около 700 человек, говорит собеседник, близкий к компании. Таким образом, под сокращение могут попасть около 350 человек. Всего в компании работает больше 33 000 сотрудников. Для сравнения: «Татнефть» (более 20 000 человек), бизнес которой тоже в основном сосредоточен в одном регионе, имеет в Москве представительство, головной офис находится в Альметьевске. В представительстве трудится не больше 100 человек, сотрудники занимаются стратегией, работают с исполнительной властью, банками и инвесторами, говорит собеседник, близкий к компании. У «Роснефти» могут быть минимум две причины сокращать московский офис «Башнефти», считает партнер юридической фирмы Lidings Сергей Патракеев. С одной стороны, это полноценный головной офис и его функционал дублирует функционал офиса «Роснефти». С другой – у «Башнефти» другая корпоративная культура и «Роснефть», вероятно, не готова оставлять на руководящих постах в головном офисе людей, которые привыкли по-другому управлять бизнесом, чтобы избежать риска организованного неподчинения, полагает юрист.

«Роснефть» купила контрольный пакет «Башнефти» 12 октября, компания планировала получить синергию примерно в 160 млрд руб. На прошлой неделе главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что структура «Башнефти» будет оптимизирована, так как у компании есть «огромный потенциал для повышения эффективности». Сокращение административно-хозяйственных расходов «Башнефти» принесет «Роснефти» синергию в $770 млн (около 48 млрд руб.), а сами расходы сократятся на 20%, прогнозировали аналитики «Атона» перед сделкой.