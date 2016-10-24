Финская Kesko сокращает присутствие в России

Крупнейшая российская сеть гипермаркетов «Лента» ведет переговоры о покупке магазинов «К-руока» у финской Kesko, сообщили обе компании.

Под брендом «К-руока» в Петербурге и Ленинградской области работает 11 гипермаркетов, сказано на сайте сети. Еще один гипермаркет строится, также у компании три земельных участка в Санкт-Петербурге и Московской области, добавляет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Гипермаркеты «К-руока» расположены на собственных и арендованных участках, большая часть недвижимости – в собственности, говорит близкий к Kesko человек. Всю сеть Бурмистров оценивает в 11–11,5 млрд руб.

Kesko сокращает присутствие в России. В августе она продала сеть магазинов спорттоваров «Интерспорт». Сумма сделки составила около 100 млн руб., говорил источник «Ведомостей», знакомый с деталями переговоров. Сеть «К-руока» Kesko была готова продать как минимум с мая. По крайней мере, именно тогда представитель компании впервые упомянул о возможной продаже сети. Правда, переговоров тогда ни с кем не велось.

Миллиардные убытки В 2015 г., по оценке Бурмистрова, убыток сети «К-руока» составил 1,98 млрд руб., а совокупный накопленный убыток на конец первого полугодия 2016 г. превысил 6 млрд руб. При этом чистый долг сети «К-руока» на это время – более 7,5 млрд руб., добавляет он. Всего финская Kesko потратила на строительство магазинов и покупку участков под них более 8,5 млрд руб., подсчитал Бурмистров.

Kesko начала разворачивать сеть гипермаркетов в 2011 г., напоминает Бурмистров. Тогда ситуация в российской рознице была намного лучше: доходы населения крупнейших городов в пересчете на евро были сопоставимы с показателями наиболее обеспеченных стран Восточной Европы (Польша, Чехия) или небогатых стран Западной Европы (Испания, Португалия), а конкуренция по цене и качеству продукции собственного производства между сетями гипермаркетов была значительно ниже, рассуждает эксперт. Устойчивый курс рубля обещал возможности синергии бизнеса в Финляндии и Петербурге в части поставок продукции, в том числе и собственных брендов из-за рубежа. Но девальвация рубля, снижение доходов населения, сокращение продаж непродовольственных товаров в гипермаркетах, значительное усиление ценовой конкуренции и рост конкуренции в целом на рынке привели к тому, что большинство гипермаркетов «К-руока» оказались убыточными, знает Бурмистров (подробнее см. врез).

Для «Ленты» 11 гипермаркетов Kesko сопоставимы с четвертью плана по годовому росту сети. В течение 2016 г. «Лента» обещала открыть минимум 40 магазинов. На 30 сентября в сеть «Ленты» входило 155 гипермаркетов. На родном рынке «Ленты», в Петербурге и области, у компании 22 гипермаркета. Так что сделка с Kesko может увеличить местную сеть в 1,5 раза. Этот регион приносит компании около 23% всей выручки (по итогу января – июня 2016 г.).

Купив «К-руоку», «Лента» обгонит по доле рынка в Санкт-Петербурге группу «О’кей» – она вырастет с 14,4% в 2015 г. до 16,5% по итогам 2016 г., подсчитал Бурмистров. А Kesko сможет направить вырученные деньги на развитие своей другой сети – товаров для дома «К-раута», заключает он.

По итогам 2015 г. доля «Ленты» на петербургском рынке составляла 12–13%, а «К-руоки» – 1,5–2%, говорит Дмитрий Даугавет, директор Центра исследований рыночной среды и эксперт Управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Ходатайств о согласовании покупки «К-руоки» в петербургское УФАС не поступало, сообщила представитель ведомства Марина Нериновская. Местное отделение УФАС согласует сделки до 15 млрд руб., напоминает она.

Представители «Ленты» и Kesko от комментариев отказались.