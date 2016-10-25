Китайская HNA Group выкупит 25% Hilton за $6,5 млрд

Китайская HNA Group выкупит 25% Hilton Worldwide Holdings у структур Blackstone Group, говорится в совместном сообщении участников сделки. После ее завершения, как ожидается, в I квартале 2017 г. у Blackstone останется примерно 21% Hilton. Сумма сделки составит $6,5 млрд, это предполагает премию в 15% к цене акций Hilton на закрытие торгов в пятницу, отмечает The Wall Street Journal (WSJ).

HNA Group владеет активами в туризме, логистике и др. По собственным данным, их стоимость – более $90 млрд, годовой оборот – около $30 млрд. Основной владелец группы – китайский бизнесмен Чень Фэн.

По условиям сделки в ближайшие два года HNA Group не сможет без согласия Hilton продавать бумаги компании или же выкупать более 25% размещенных акций Hilton.

Сделка станет знаковой для HNA Group, считает главный исполнительный директор HNA Group Эдам Тан (его слова приводятся в сообщении). Hilton является иконой в индустрии гостеприимства, у нее превосходная репутация и выдающийся опыт работы, отметил Тан: «Инвестиции в Hilton Worldwide Holdings позволят нам расширить присутствие на международном рынке». Американская сеть сможет с помощью HNA Group усилить позиции на быстро развивающемся китайском рынке, добавил главный исполнительный директор Hilton Кристофер Нассетта.

Это не первая международная инвестиция HNA Group в отели. В апреле группа объявила о покупке владельца сети Radisson – Carlson Hotel, напоминает Reuters. Активны и другие китайские инвесторы: около недели назад Starwood Capital Group сообщила о продаже доли в портфеле отелей в США группе инвесторов во главе с China Life Insurance, напоминает WSJ. В 2015 г. Starwood продала Baccarat Hotel в Нью-Йорке китайской Sunshine Insurance Group, а китайская страховая Anbang Insurance выкупила легендарный Waldorf Astoria.