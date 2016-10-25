Допэмиссия «Русгидро» может быть отложена на 2017 год

Это один из обсуждающихся вариантов. Компания еще ждет ответа от правительства на свои предложения о докапитализации

Докапитализация «Русгидро» может быть отложена на следующий год, говорится в обзоре Renaissance Capital. Источник, близкий к одному из участников обсуждений, подтвердил, что такой вариант возможен. Рассматриваются и другие варианты, отметил он: например, возможность рефинансирования долга компании дешевле, чем часть кредитного портфеля, который есть у «Русгидро» сейчас.

«История длится уже достаточно давно. Мы надеемся, что в этом году она приведет к какому-то логическому концу», – сказал на инвестфоруме «Россия зовет!» зампред правления ВТБ Юрий Соловьев (слова по «Интерфаксу»). Первые варианты докапитализации «Русгидро» появились еще летом 2015 г. Предполагалось, что ВТБ выкупит допэмиссию «Русгидро» за 85 млрд руб., которые пойдут на погашение долга «дочки» энергохолдинга – «РАО ЭС Востока». Но до конца года этот вариант так и не был согласован.

Весной 2016 г. обсуждалось участие в докапитализации «Роснефтегаза», а сумма снизилась до 55 млрд руб. «Роснефтегаз» впоследствии от участия в сделке отказался. А к лету долг «РАО ЭС Востока» достиг уже 100 млрд руб. Последний из актуальных вариантов был предложен ВТБ. По нему банк выкупит допэмиссию «Русгидро» за 40 млрд руб. и еще 15 млрд руб. заплатит за казначейский пакет компании (4,88%).

Допэмиссия будет оформлена как сделка с форвардной структурой. По ее окончании в 2021 г. «Русгидро» должна вернуть банку начисленные на сумму сделки проценты (ставка ЦБ + 2,95%) за вычетом выплаченных компанией дивидендов, а также компенсировать стоимость полученного банком пакета акций «Русгидро», если она окажется ниже цены покупки. Такая структура сделки позволит не увеличивать напрямую долговую нагрузку «Русгидро», говорил на форуме Соловьев.

По плану ВТБ уже в начале ноября должны были состояться передача акций и продажа казначейского пакета, в декабре деньги поступили бы в «РАО ЭС Востока» для погашения текущей задолженности. А собрание акционеров по этому вопросу планировалось провести еще в сентябре.

В покупке казначейского пакета «Русгидро» также заинтересована японская Mitsui. В сентябре стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Решение о продаже может быть принято в марте 2017 г., говорил гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов. К этому времени японцы должны завершить технико-экономическую экспертизу компании.

«Русгидро» надеется на закрытие сделки до конца 2016 г., базовым является вариант, проработанный во второй половине 2015 г., сказал представитель компании. Информацию из отчета Renaissance Capital он назвал лишь предположением аналитиков, сделанным в рамках обновления финансовой модели компании и рекомендации по акциям. «Компания не подтверждала и не опровергала эту информацию», – сказал он. «Русгидро» отправила свои предложения в правительство, но решение еще не принято, отметил представитель госхолдинга.

Вопрос сроков и размера докапитализации «Русгидро» прорабатывается, ответил представитель Минэкономразвития. Его коллега из Минэнерго сказал, что ведомство тему не комментирует. Представитель ВТБ от комментариев отказался.

«Русгидро» всячески пытается провести сделку до конца года и несколько раз анонсировала ее закрытие к этому времени, напоминает аналитик Raiffeisenbank Федор Корначев. Руководство компании борется за эту сделку, скорее всего, ее структура уже определена, но стороны пока не пришли к соглашению по каким-то оставшимся деталям, говорит Корначев. Возможно, сыграл свою роль и интерес японцев к покупке казначейского пакета, считает аналитик.