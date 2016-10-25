«Мечел» стоит дороже $1 млрд

В лидерах роста 24 октября на Московской бирже стали акции «Мечела»: обыкновенные подорожали на 24,87%, привилегированные – на 30,96%. Капитализация компании достигла 76,7 млрд руб. Так дорого «Мечел» не стоил с 2013 г. Ростом открылись торги и в Нью-Йорке: расписки на обыкновенные акции подорожали на 20,94%, на привилегированные – на 30,76%. Капитализация впервые за несколько лет превысила $1 млрд. Акции других сталелитейных компаний – «Северстали», НЛМК и ММК – подорожали символически, на 0,3–1,2%, а Evraz и вовсе подешевели на 0,56%.

«Мечел» дорожает из-за роста цен на уголь, единодушны опрошенные «Ведомостями» аналитики. Цены на премиальные марки коксующегося угля на условиях поставки FOB Австралия достигли $247 за 1 т. Это рекорд с 2013 г. Уголь начал дорожать из-за сокращения добычи в Китае, а резкий скачок произошел из-за июльского наводнения в провинции Шаньси, которое затруднило доставку угля в порты. Уверенности рынку придало сообщение о том, что попросившая в прошлом году защиты от кредиторов американская Peabody подписала контракт с японской Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. на поставку угля по $200 за 1 т. Это самая высокая контрактная цена с III квартала 2012 г., пишет Bloomberg.

Пришло понимание, что ралли вызвано скорее фундаментальными факторами – снижением производства в Китае, – чем спекулятивными настроениями: цены не падают уже два месяца, хотя производство в Китае снижается уже не первый месяц и подписанный Peabody контракт только укрепил тенденцию, говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Теперь вопрос лишь в том, насколько эластичным окажется предложение, добавляет он. Этот рост краткосрочный, говорит аналитик Deutsche Bank Георгий Буженица. При таком уровне зарабатывают все производители, даже те, кто до сих пор терпит значительные убытки. Поэтому, как только на рынке появится дополнительный уголь, цены снизятся, так как спрос на уголь не увеличивается, объясняет Буженица. По его прогнозу, цены должны скорректироваться в течение 12 месяцев. В лучшем случае они снизятся до $150 за 1 т, считает аналитик.

Почему выстрелил только «Мечел» (см. график)? Это эффект низкой базы, компания подешевела сильнее других конкурентов, говорит топ-менеджер инвестфонда. Поэтому сейчас это хорошие бумаги для спекулятивной торговли, продолжает собеседник «Ведомостей». К тому же инвесторы рассчитывают получить дивиденды по привилегированным акциям, говорит трейдер крупного банка: «Компания платит дивиденды на привилегированные акции, но символические». Дивидендная политика предусматривает, что компания платит на привилегированные акции 20% чистой прибыли по МСФО. Выплата дивидендов будет зависеть от показателей финансовой отчетности по итогам года и решения собрания акционеров, говорит представитель «Мечела»: по условиям реструктуризации необходимо также получить согласование от банков-кредиторов.

Долговая нагрузка «Мечела» на 30 июня составляла 9,5 EBITDA. Вряд ли рост цен на уголь решит проблемы «Мечела», хотя, несомненно, поможет вздохнуть свободнее, говорит Буженица. Мировые цены на сталь растут вслед за ценами на уголь, пишут аналитики БКС. Но рост будет краткосрочным: спрос на сталь не увеличивается, указывает БКС.