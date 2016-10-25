Сервис по доставке продуктов iGooods.ru привлек инвестора для развития в Москве

Сервис по доставке экспресс-продуктов iGooods.ru привлек инвестора в проект, сообщила RB Partners, инвестиционный консультант сделки.

Pre-money оценка бизнеса составила 220 млн руб. (предварительная стоимость компании до инвестиций), сообщает RB Partners. Имя покупателя и проданный пакет консультант не раскрыл.

Владелец Igooods.ru - Дмитрий Кунис, у него также есть доля в строительной компании «Стэп». Инвестор - Андрей Бровцинов, он выкупил около 11% пакета компании, на следующей неделе состоится регистрация сделки, рассказывает источник, близкий к сделке. Кунис подтвердил продажу части компании Бровцинову, но размер проданного пакета не называет: «Это была миноритарная доля». Связаться с Бровциновым не удалось. Человек с таким именем значится гендиректором в ООО «Бизнес-центр «Балтийский» и владельцем ООО «Парголовский дом», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Подобные проекты оцениваются в размере годового оборота, но, возможно, инвестора удалось убедить в перспективах рынка, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В этом году оборот достигнет 70 млн руб., прогнозирует Кунис. Совладелец интернет-магазина продуктов «Многомарт» Антон Иванов считает оценку бизнеса iGooods.ru завышенной в несколько раз: «Выручка небольшая, а маржа бизнеса, наверное, на уровне 5-7%». Доставка продуктов — это сложный и низкодоходный бизнес, напоминает Иванов.

Кунис запустил сервис в 2015 г. Основатели вложили в развитие сервиса около 50 млн руб. собственных средств, отмечают в RB Partners. Срок самоокупаемости проекта — два года, говорит Кунис. Компания сотрудничает с Metro Cash and Carry, сетью финских магазинов Prisma и «Лентой», к сервису подлючены 10 гипермаркетов. Заказ клиента собирает в магазине персональный закупщик, а потом курьер развозит заказ на трехколесном электроскутере (трицикл). Стоимость доставки в зависимости от массы заказа и расположения магазина составляет от 249 до 549 руб., следует из информации на сайте сервиса. Представитель Prisma подтвердил сотрудничество с iGooods.ru, остальные сети на запрос «Ведомостей» во вторник вечером не ответили.

Полученные средства пойдут на расширение зоны покрытия и привлечение новых сетей, рассказывает Кунис. В этом году будет подключено еще шесть гипермаркетов, в 2017 г. - еще 14, говорит Георгий Кунис, управляющий сервиса. Оборот первого подключенного гипермаркета составляет около 5 млн руб. в месяц, в целом оборот растет на 10-15%, добавляет он. Один из ключевых игроков на рынке - «Многомарт» , считает Дмитрий Кунис.

«Многомарт» совместно работает, в том числе и с «Лентой», сотрудники сети специально подготавливают заказ, рассказывает Иванов. Товары продаются по ценам сети, но наценка делится между «Лентой» и «Многомартом» пополам, объясняет он. Иванов скептично относится к транспортным средствам, с помощью которых доставляет заказы iGooods.ru. В зимний период очень опасно на них ездить, считает он.

Рынок доставки существенно уменьшился, упало количество заказов и уменьшился средний чек, сказались глобальные изменения в экономике и падение доходов населения, продолжает Иванов. Также повлиял фактор импортозамещения, которого не случилось, потребители отказываются от отечественных аналогов, добавляет он. Ближайшие два года рынок не отскочит, даже хуже может стать, скептичен Иванов. В Петербурге сохраняется достаточное количество обеспеченных клиентов, которые заказывают продукты на дом, считает Бурмистров.

К сервисам по доставке еды проявляют интерес и девелоперы. В прошлом году основатель и совладелец девелоперского холдинга RBI Эдуард Тиктинский приобрел 40%-ную долю в ООО «Партия еды», которое занимается доставкой продуктовых наборов для домашнего приготовления ужинов. Оборот компании в 2015 г. составил 50 млн руб. Эксперты тогда оценивали 40%-ную долю в 20 млн руб.