Владелец «Реновы» и глава Коми будут сотрудничать

Во вторник председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг и глава Республики Коми Сергей Гапликов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили компания и пресс-служба региона. Стороны договорились совместными усилиями привлекать инвестиции в энергетический и жилищно-коммунальный комплексы Коми, а также в технологическое, инновационное развитие экономики и промышленности региона, говорится в сообщении пресс-службы Коми.

Документ направлен на скорейшее и максимально эффективное решение проблем региона в экономической, культурной и социальной среде, приводятся в сообщении «Реновы» слова Вексельберга. Так, Коми будет включена в федеральную благотворительную программу «Реновы» «КЭС-баскет», говорится в сообщениях. Гапликов заявил, что соглашение позволит обеспечить «бесперебойное прохождение осенне-зимнего периода». Гапликов уверен, что совместными усилиями удастся в том числе решить вопрос отражения инвестиционной составляющей в тарифообразовании и снижении издержек.

В августе Гапликов пожаловался президенту Владимиру Путину на аварийное состояние принадлежащей «Т плюс» (подконтрольна «Ренове») Воркутинской ТЭЦ-2, которое создает угрозу теплоснабжению Воркуты. Компания не занимается модернизацией ТЭЦ и более того - собирается ее продать, писал Гапликов. Путин поставил на письме резолюцию пресечь «разгильдяйство и жульничество». Спустя месяц Следственный комитет обвинил председателя совета директоров «Т плюса» Евгения Ольховика, гендиректора компании Бориса Вайнзихера и бывшего гендиректора «КЭС холдинга» (предшественник «Т плюса») Михаила Слободина в даче взяток прежнему руководству Коми на сумму около 800 млн руб. (в том числе под видом благотворительности) за установление выгодных для компании тарифов на тепло. Слободин был объявлен в федеральный розыск, а Ольховик с Вайнзихером арестованы до 6 ноября.

Через несколько дней после ареста топ-менеджеров Вексельберг говорил, что в правительство были направлены обширные материалы о деятельности «Т плюса» в Коми. Он выразил надежду, что следствие во всем разберется. Пока реакция ведомств неизвестна. Компания демонстрирует социально ответственный подход к бизнесу, чтобы показать, что проблема решается, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Но предварительное следствие по делу и коммерческая деятельность компании не могут быть связаны, иначе это может быть воспринято как давление на следствие, хотя, возможно, у кого-то это может вызвать какие-то ассоциации или домыслы, говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Но законом вполне допускается возможность повлиять на меру пресечения обвиняемых через предложение личного поручительства, обязательства внести залог, погашения ущерба, объясняет он.